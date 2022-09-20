Посольство России в Турции рекомендовало иметь наличные из-за отказов по картам «Мир»

Посольство РФ в Турции выступило с рекомендацией для российских туристов иметь при себе в путешествиях в республику наличную валюту в связи с проблемами в работе карт российской платежной системы «Мир» в двух турецких банках – Is bankasi и Denizbank.

«В связи с многочисленными сообщениями о появившихся проблемах с обслуживанием российских карт «Мир» в некоторых банковских и коммерческих структурах Турции настоятельно рекомендуем владельцам карт продолжить их использовать через терминалы тех банков, которые не отказались от взаимодействия с российской платежной системой («Зираат банк» и другие; к сожалению, устанавливать это придется опытным путем). Одновременно советуем российским туристам и в целом тем, кто собирается посетить Турцию, иметь при себе достаточное количество наличной валюты для повседневных трат», – передает ТАСС заявление российской дипмиссии в Анкаре.

Между тем крупнейшие турецкие Вакыфбанк и Халкбанк не получали уведомлений об отмене обслуживания карт «Мир».

«Мы не получали каких-либо уведомлений об отмене обслуживания, проблем нет», – передает РИА «Новости» слова представителя Вакыфбанка.

На вопрос, поступали какие-либо жалобы и обращения от граждан РФ в связи с использованием карты, представитель ответила, что на утро понедельника никаких жалоб не зафиксировано.

В свою очередь в Халкбанке заявили, что пользователи российской карты «Мир» как и прежде могут снимать карты с банкоматов.

«Никаких препятствий нет», – сказали в банке.

Ранее турецкий «Зираат банк» сообщил, что продолжил обслуживать карту «Мир».

До этого частный банк Is bankasi приостановил работу с российской платежной системой «Мир».

Напомним, США заявили, что намерены применять санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы «Мир» за пределами России. Появились сообщения, что в Турции некоторые отели перестали принимать платежи по карте «Мир». Утверждается, что банки таким образом исполняют распоряжение турецкого ЦБ.

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