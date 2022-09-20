“Мое сердце переполнено страхом, тревогой” – Ани Лорак неожиданно вышла на связь и пояснила свою позицию

С началом спецоперации украинская певица Ани Лорак отменила все концерты и пропала с радаров. И вот спустя почти полгода знаменитость прервала молчание, разместив пост в своем микроблоге. Правда, свою позицию относительно текущей геополитической ситуации она так и не озвучила.

Обращение к поклонникам

43-летняя исполнительница хита «Удержи мое сердце» в своей публикации написала, что закрывает глаза и мысленно обнимает каждого человека, который читает данные строки. Певица призналась, что ее сердце переполнено не только любовью, но также страхом, болью, тревогой, состраданием. По словам Лорак, сцена — это ее жизнь, поэтому она живет, когда дышит одним воздухом со своими поклонниками, и поет, пока ее композиции находят отклик в душе фанатов.

«Мне такая подруга не нужна»

Никакой конкретики, лишь общие фразы. Плюс нет возможности комментирования поста. Неудивительно, что данная публикация никак не удовлетворила ни поклонников, ни коллег артистки.

Продюсер Леонид Дзюник считает, что Лорак уже давно пора высказать свое мнение и обозначить свою позицию. Он напомнил, как в свое время артистке сорвали концерт в Одессе, как плохо к ней стали относиться на ее родине в Украине, и как ее приняла Россия: по крайней мере, знаменитость имела возможность для заработка и для карьерного роста.

Сейчас Дзюнику совершенно непонятно поведение Лорак, но он предполагает, что она просто попала под влияние не очень хороших людей. Это они дают ей советы о том, как себя вести, однако эти рекомендации только усугубляют ситуацию.

Пока российские поклонники ждут от Лорак, что она поддержит Россию, украинская аудитория уже направляет шквал хейта в адрес артистки за ее молчание. Певица уже попала в черный список своей родной страны, лишилась друзей и коллег, с которыми в свое время сотрудничала. Например, украинский продюсер Олег Боднарчук признался, что потерял подругу в лице Лорак, но не жалеет, поскольку такие подруги ему не нужны.