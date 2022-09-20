Звезда “Сумерек” Эшли Грин впервые стала мамой

В минувшие выходные 35-летняя Эшли Грин родила первенца. Об этом актриса рассказала в своих социальных сетях накануне. Они с супругом Полом Коури назвали новорожденную дочку необычным именем Кингсли Рэйнн.

И вот так просто – все изменилось. В одно мгновение ты пришла в наш мир, и все остальное исчезло. Все остальное потеряло значение. Любовь, которой мы охвачены, невозможно объяснить, ее можно только прочувствовать самым глубоким образом. Мы так сильно любим тебя, малышка. Добро пожаловать в мир, – написала Эшли под первым снимком крошечной ручки дочери.

Напомним, что о беременности Эшли Грин стало известно в марте. Тогда она опубликовала несколько черно-белых фотографий с супругом, на которых они вместе держат в руках снимок УЗИ. На последних сроках в июле актриса снялась обнаженной, продемонстрировав округлившийся живот, а в августе устроила грандиозную вечеринку baby shower в честь будущего малыша.

Эшли Грин и актер озвучивания Пол Коури вместе с 2013 года: до свадьбы, которая состоялась 6 июля 2018 года в присутствии 200 гостей, они встречались 5 лет. Их отношения прошли проверку временем: предложение Пол сделал только через три года после начала романа.