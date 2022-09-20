 

Елизавета II похоронена вместе с мужем, родителями и младшей сестрой в Виндзоре

20.09.2022, 10:30, Разное
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Королева Великобритании Елизавета II похоронена вместе со своим супругом принцем Филиппом, который скончался в апреле прошлого года, в мемориальной часовне короля Георга VI (Святого Георгия) на территории Виндзорского замка. Об этом сообщила пресс-служба Букингемского дворца вчера вечером.

Королева была похоронена вместе с герцогом Эдинбургским в мемориальной часовне короля Георга VI, – говорится в сообщении на сайте дворца.

Частная погребальная служба состоялась около девяти вечера понедельника по местному времени. На церемонии присутствовали только король и члены королевской семьи. Королева была похоронена вместе с мужем, останки которого были перенесены для захоронения вместе с Елизаветой II из Вестминстерского аббатства в мемориальную часовню. Там же уже много лет покоятся родители Елизаветы – король Георг VI и королева-мать Елизавета – и ее младшая и единственная сестра, принцесса Маргарет.

Напомним, что за несколько часов до этого, в понедельник днем, прошла церемония государственных похорон Елизаветы II Вестминстерском аббатстве. На них присутствовало большое количество членов королевской семьи, монархов из других стран, общественных деятелей и мировых политиков, включая королей Дании, Нидерландов, императора Японии, короля Бутана, князя Монако, президентов США и Франции, а также глав стран Содружества.


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