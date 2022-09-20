«Демонстрация силы» – в Южную Корею прибудет американский авианосец

В южнокорейский Пусан на этой неделе прибудет авианосец ВМС США «Рональд Рейган» в сопровождении авианосной ударной группировки, пишет Stars and Stripes. По информации издания, американские корабли примут участие в учениях с целью отработки совместных операций с флотом Южной Кореи.



AP

Американский авианосец «Рональд Рейган» и его авианосная ударная группировка (АУГ) на этой неделе зайдут в южнокорейский порт Пусан, пишет газета вооружённых сил США Stars and Stripes со ссылкой на командование группировки американских ВМС в Южной Корее.

Как сообщил изданию офицер службы ВМС Южной Кореи по связям с общественностью, американская АУГ в ближайшее время будет проходить подготовку, отрабатывая совместные операции с южнокорейскими кораблями. Кроме того, согласно официальному заявлению ВМС США, пока группировка будет находиться в порту, американским морякам будет дозволено провести встречи с южнокорейскими коллегами в рамках «культурного обмена».

По информации Stars and Stripes, совместная пресс-конференция американских и южнокорейских офицеров, на которой будет объявлено о прибытии АУГ, состоится в пятницу. Как сообщили в ВМС Южной Кореи, группировка должна была прибыть в четверг, однако задержалась в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Как напоминает корреспондент Stars and Stripes, в состав группировки помимо «Рональда Рейгана» также входят ракетный крейсер «Чанселорвилль» и ракетный эсминец «Бенфолд».

В последний раз АУГ заходила в Пусан в 2017 году после продолжавшихся пять дней совместных учений с южнокорейскими силами, отмечает журналист. Учения прошли через месяц после того, как Северная Корея провела свои шестые по счёту испытания ядерного оружия на фоне обмена резкими заявлениями между тогдашним президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

В минувшую пятницу министерства обороны США и Южной Кореи опубликовали совместное заявление, в котором выразили «серьёзную обеспокоенность» в связи с заявлениями Северной Кореи по поводу ядерного оружия, «направленными на обострение и дестабилизацию», упоминается в материале Stars and Stripes.

По данным газеты, Пхеньян в этом году успел провести в общей сложности 18 раундов ракетных испытаний, запустив 30 ракет. Кроме того, американские и южнокорейские чиновники заявляли, что северокорейские власти готовы к седьмому испытанию ядерного оружия, пишет издание.

США и Южная Корея в последние месяцы провели несколько совместных учений и регулярно демонстрировали прочность военного альянса между ними — в частности, в июле американские и южнокорейские пилоты истребителей F-35 впервые получили возможность потренироваться вместе, подчёркивает обозреватель Stars and Stripes. Как отмечалось в пятничном совместном заявлении министерств обороны двух стран, учения F-35 и прибытие в Южную Корею АУГ стали «ясной демонстрацией» готовности США поддерживать Сеул.

«США готовы укреплять координацию с [Южной Кореей] и продолжать с большой оперативностью и эффективностью развёртывать в регионе стратегические средства для сдерживания [Северной Кореи] и обеспечения региональной безопасности», — цитирует документ Stars and Stripes.