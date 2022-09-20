Cерьёзный удар для азиатских стран – Индия запретила экспорт дроблёного риса

Индийское правительство в ожидании сокращения урожая риса ввело запрет на экспорт рисовой сечки, а также обложило вывоз других типов этой культуры 20%-ной пошлиной, пишет CBNC. По информации канала, поскольку Индия является крупнейшим экспортёром риса в мире, такое решение приведёт к серьёзным последствиям для стран Азии — но в какой-то степени затронет и другие регионы.



AP

Власти Индии, которая занимает первое место в мире по объёму экспорта риса, с 9 сентября запретили вывозить из страны дроблёный рис, а также ввели экспортную пошлину в размере 20% на ряд других разновидностей этой культуры, передаёт канал CNBC со ссылкой на данные японской компании Nomura.

Как пишет сайт канала, на Индию приходится примерно 40% всего мирового экспорта риса, а в 2021 году она поставила в 150 стран 21,5 миллионов тонн этого продукта — то есть больше, чем четыре следующих за ней в мировом рейтинге экспортёров риса страны (Таиланд, Вьетнам, Пакистан и США), вместе взятые. Между тем, согласно данным на 2 сентября, урожай риса в Индии сократился в годовом исчислении на 5,6% на фоне сокращения количества муссонных осадков, говорится в материале.

Эксперты объясняют, что июль и август являются важнейшими в плане объёма осадков месяцами для Индии, поскольку именно они определяют, сколько нужно сажать риса — а в этом году количество осадков в основных рисопроизводящих индийских штатах, включая Западную Бенгалию, Бихар и Уттар-Прадеш, сократилось на 30—40%, пишет CNBC. По словам аналитиков, хотя к концу августа осадков стало больше, перенос сева из-за неблагоприятных условий создаёт риск того, что урожайность полей упадёт.

Индийское правительство ранее сообщало, что объём производства риса во время сезона юго-западных муссонов между июнем и октябрём может упасть на 10—12 миллионов тонн, что будет значить, что по итогам сезона урожай сократится в годовом исчислении на 7,7%, пишет сайт CNBC.

По данным Nomura, цены на рис в этом году сохранялись на высоком уровне — к июлю они выросли на розничных рынках в годовом исчислении примерно на 9,3% против 6,6% год назад. При этом, согласно индексу потребительских цен, инфляция для риса составила к июлю в годовом исчислении 3,6%, тогда как год назад этот показатель не превышал 0,5%.

Как полагают эксперты Nomura, решение индийских властей в первую очередь обернётся последствиями для Филиппин и Индонезии, которые импортируют 20 и 2,1% потребляемого риса соответственно, притом что его доля в их продовольственных корзинах составляет для них 25 и 15%. Другие страны в Азии и мире почти наверняка ощутят вторичный эффект от экспортных ограничений, поскольку они приведут к росту цен на рис во всём мире, упоминается в материале CNBC.

Впрочем, некоторым странам политика Дели, напротив, пойдёт на пользу — в частности, Таиланду и Вьетнаму, которые занимают второе и третье место по объёму экспорта риса и потому станут главными альтернативными поставщиками для импортёров, пишет сайт канала.

Как напоминает обозреватель CNBC, ранее в этом году Индия уже ограничила экспорт пшеницы и сахара, чтобы обуздать рост цен на продовольственные товары на фоне специальной военной операции РФ на Украине.