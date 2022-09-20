 

Mercedes-AMG анонсировал гибридную версию седана C 63

20.09.2022, 9:58, Разное
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Немецкое подразделение Mercedes-AMG частично раскрыло подробности о новой версии модели C 63.

Производитель подготовил для «заряженного» седана гибридную силовую установку, а также систему полного привода. Вместе с тем параметры разгона и производительность модели C 63 пока не называют. Премьера автомобиля состоится 21 сентября, а пока поклонники седана могут ознакомиться с официальным тизером модели.

Предполагается, что гибридная система получит 2-литровый агрегат и электроустановку с общей мощностью до 670 л.с. Вместе с тем официальные подробности о новом «заряженном» седане раскроют в рамках официального дебюта, который ожидают поклонники по всему миру. Стоимость новинки объявят позже.


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