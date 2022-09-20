Россия распространяет ограничения на полеты на 11 аэропортов

Ограничения на полеты в 11 аэропортах юга и центра РФ продлены до 28 сентября, пишет Росавиация.

“Режим ограничения полетов для 11 аэропортов на юге и в центре РФ продлен до 28 сентября 2022 года”, – говорится в сообщении.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ограничения на полеты на юге РФ действуют с 24 февраля.