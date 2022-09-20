 

Российские ученые создали новый метод сварки взрывом

20.09.2022, 9:50, Разное
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Ученые ВолгГТУ и их коллеги из Института гидродинамики СО РАН впервые смогли измерить температуру при сварке взрывом. Результат, по их утверждению, позволит значительно улучшить технологию, которая используется в ракетно-космической промышленности и энергетике. Исследование опубликовано в журнале Thermal Science & Engineering Progress.
Сварка взрывом может быть использована для получения различных слоистых металлических композитов. Ученые объяснили, что этот метод не предполагает диффузии металлов. Вместо этого сохраняется четкая граница между слоями.

Это происходит благодаря ускорению и последующему столкновению металлических пластин при взрыве. В месте столкновения создается высокое давление. Это заставляет металл вести себя так, как если бы он был жидкостью. В области удара можно наблюдать кумуляцию. Ученые считают, что соединение образуется в твердой фазе без плавления.

Эксперты отметили, что этот метод позволяет соединять металлические тела площадью от нескольких квадратных дециметров до нескольких квадратных метров. Данная технология не нашла широкого применения из-за недостаточного знания ее физических параметров, в частности, температуры в зоне столкновения.

Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) совместно с коллегами из Института гидродинамики им. М.А. Лаврентьева Российской академии наук разработали эту технологию. А. Лаврентьева СО РАМН нашла решение. Предложенный метод, занимающий всего миллионные доли секунды, позволяет им измерять температуру контактирующих металлов во время сварки взрывом.


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