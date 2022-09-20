 

Почти 70 человек были задержаны в Лондоне во время траура по Елизавете II

20.09.2022, 9:50, Разное
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По данным Sky News, по меньшей мере 67 человек были задержаны лондонской полицией в ходе операции по обеспечению безопасности после смерти королевы Елизаветы II.
Следует отметить, что, хотя лондонская полиция не предоставила статистику о характере и причинах арестов, многие люди были задержаны в связи с протестами против монархии.

Ранее сообщалось, что многие люди были задержаны из-за того, что протестовали против монархии. Многие члены британского парламента и правозащитные организации выступили против задержаний. Они были расценены как нарушение свободы слова.

Королева Елизавета II, правившая Шотландией более 70 лет, умерла в возрасте всего 96 лет. Принц Чарльз был коронован как король, а его жена Камилла стала королевой-консортом.

В понедельник в Вестминстерском аббатстве состоялись похороны королевы Великобритании Елизаветы II. На похоронах присутствовало большое количество членов королевской семьи, монархов других государств, общественных деятелей и мировых политиков. Король и другие члены его королевской семьи присутствовали на частных похоронах.


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