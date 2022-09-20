“Ничтожество”: Поплавская спустила бездарную Бузову с небес на землю

Недавно состоялся фестиваль VK Fest, на котором выступили самые яркие звезды шоу-бизнеса. Среди них была и Ольга Бузова, которая как всегда шокировала фанатов чрезмерной откровенностью и развязным поведением. Перфоманс взбесил актрису Яну Поплавскую, которая в последнее время является ярой представительницей возрождения русской культуры и патриотизма.

Поплавская была взбешена тем, что Бузова выступала в вульгарном наряде и делала пошлые заявления. Об этом актриса рассказала в эфире шоу с Машей Малиновской.

“Говно не тонет. Это было сказано в адрес тех, кто не обладает талантами, но удивительным образом не тонет и все время находится по какой-то странной причине на плаву”, – пояснила Поплавская свое недавнее заявление о Бузовой и многих звездах вообще.

55-летняя звезда фильма “Про Красную Шапочку” также напомнила расхожую фразу о том, что “талантам нужно помогать, ничтожества пробьются сами”. Поплавская уверена, что этот фразеологизм как раз относится к бездарной Бузовой. Ведь певица уже взрослая женщина, а ведет себя как развязный и не особо умный подросток.

Напомним, на фестивале Ольга Бузова появилась в леопардовом костюме и заявила, что любит не большой теннис, а большой пенис. Яна Поплавская уверена, что такие темы неуместны на публичных мероприятиях, в которых участвуют несовершеннолетние.

В заключение Поплавская, которая растит курс талантливых актеров, отметила, что у Бузовой нет ни образования, ни нормальной внешности.