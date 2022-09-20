 

Премьера Канады осудили за пение перед похоронами Елизаветы II

20.09.2022, 9:40, Новости дня
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Видео пения премьер-министра Канады Джастина Трюдо в Лондоне перед похоронами королевы Великобритании Елизаветы II вызвало бурное обсуждение пользователей соцсетей.

Как отмечает канадский телеканал CBC, в сеть попало видео, на котором Трюдо стоит у рояля в лондонском отеле и поет песню группы Queen Bohemian Rhapsody, передает РИА «Новости».

Некоторые пользователи обвинили канадского премьера в нарушении рамок приличия на фоне похорон королевы и объявленного траура, кто-то назвал его действия безответственными для представителя страны. Также пение Трюдо сравнили с вечеринкой бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона накануне похорон супруга Елизаветы II принца Филиппа.

 

Другие пользователи заявили, что Трюдо во время траура мог позволить себе выделить время на отдых.

В администрации канадского премьера подтвердили, что на видео запечатлен он, и добавили, что известный канадский музыкант Грегори Шарль играл на музыкальном инструменте, а к нему присоединились некоторые члены канадской делегации.

Ранее улыбающийся Байден попал на видео на церемонии похорон Елизаветы II.

До этого президент Армении Ваагн Хачатурян сфотографировался у гроба с телом королевы Великобритании Елизаветы II в Вестминстерском дворце в Лондоне, нарушив тем самым установленные правила публичного прощания с монархом.

В понедельник прошла церемония государственных похорон королевы Великобритании Елизаветы II. На церемонии присутствовали главы государств, а также монархи. Представителей РФ и Белоруссии на похороны не пригласили.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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