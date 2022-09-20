Впервые с 1989 года – для покупки автомобиля вскоре придётся записываться в очередь на Госуслугах

Из-за временного дефицита легковых автомобилей их продажа впервые с 1989 года будет вестись через централизованную очередь, управляемую через сайт Госуслуг.

Сервис уже разработан и сейчас проходит бета-тестирование, в течение следующего месяца к нему подключат всех действующих в стране автодилеров.

В Минцифры уточнили, что речь идёт о временной мере – как только ситуация стабилизируется, продавцы вновь смогут продавать машины напрямую. Сейчас же «имеют место условия, при которых необходимо вмешательство государства для справедливого распределения автомашин и сохранения стабильных цен».

Начиная с 1 ноября, для покупки легкового автомобиля потребуется предъявить QR-код, генерируемый приложением Госуслуг и отображающий место гражданина в очереди в конкретном населённом пункте или регионе. Правительство установит конкретные лимиты для каждого субъекта Федерации, а распределением их между дилерами займутся уже местные власти. К примеру, в Архангельской области до конца года планируется продать 150 легковых автомобилей, в Воронежской – 320, в Ивановской – всего 90, зато для Москвы лимит составит целых 2 тысячи.

Когда очередь будет подходить, гражданин получит от Госуслуг извещение о том, что его приглашают в автосалон для покупки вожделенного личного транспорта. Воспользоваться шансом будет необходимо в течение двух рабочих дней, иначе место в очереди сначала сдвинется на десять позиций назад, а если приглашение вновь окажется проигнорировано, придётся записываться снова, в конец очереди.

Новые правила также предусматривают, что выбор конкретной модели, комплектации и цвета будет оставаться за дилером – из-за дефицита, технических и логистических сложностей автосалонам предстоит продавать то, что привезли, а не то, что запрашивают покупатели. Однако к возможным заменам подошли с умом – к примеру, если покупатель хотел дефицитный легковой автомобиль Hyundai или KIA, ему могут предложить равноценную «Ладу», а если гражданин запросит внедорожник-иномарку, то при отсутствии нужных авто его выручит Ульяновский завод.

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