 

Впервые с 1989 года – для покупки автомобиля вскоре придётся записываться в очередь на Госуслугах

20.09.2022, 9:13, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Из-за временного дефицита легковых автомобилей их продажа впервые с 1989 года будет вестись через централизованную очередь, управляемую через сайт Госуслуг.

Сервис уже разработан и сейчас проходит бета-тестирование, в течение следующего месяца к нему подключат всех действующих в стране автодилеров.

В Минцифры уточнили, что речь идёт о временной мере – как только ситуация стабилизируется, продавцы вновь смогут продавать машины напрямую. Сейчас же «имеют место условия, при которых необходимо вмешательство государства для справедливого распределения автомашин и сохранения стабильных цен».

Начиная с 1 ноября, для покупки легкового автомобиля потребуется предъявить QR-код, генерируемый приложением Госуслуг и отображающий место гражданина в очереди в конкретном населённом пункте или регионе. Правительство установит конкретные лимиты для каждого субъекта Федерации, а распределением их между дилерами займутся уже местные власти. К примеру, в Архангельской области до конца года планируется продать 150 легковых автомобилей, в Воронежской – 320, в Ивановской – всего 90, зато для Москвы лимит составит целых 2 тысячи.

Когда очередь будет подходить, гражданин получит от Госуслуг извещение о том, что его приглашают в автосалон для покупки вожделенного личного транспорта. Воспользоваться шансом будет необходимо в течение двух рабочих дней, иначе место в очереди сначала сдвинется на десять позиций назад, а если приглашение вновь окажется проигнорировано, придётся записываться снова, в конец очереди.

Новые правила также предусматривают, что выбор конкретной модели, комплектации и цвета будет оставаться за дилером – из-за дефицита, технических и логистических сложностей автосалонам предстоит продавать то, что привезли, а не то, что запрашивают покупатели. Однако к возможным заменам подошли с умом – к примеру, если покупатель хотел дефицитный легковой автомобиль Hyundai или KIA, ему могут предложить равноценную «Ладу», а если гражданин запросит внедорожник-иномарку, то при отсутствии нужных авто его выручит Ульяновский завод.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01.22 / Минус 20%: эксперты дали неутешительный прогноз по курсу рубля

02.05.22 / Трясущий ножками ежик умилил публику

03.04.21 / Мнение: Кудрин опять посчитал бюджетников

28.07.22 / Германия передумала восстанавливать дирижабль «Гинденбург» из-за цен на природный газ

10.08.22 / Московские власти выдали разрешение на строительство центральной арены “Торпедо”

19.08.20 / Мнение: Русская вакцина подействовала на западных журналистов

07.01.22 / Мнение: В Казахстане – День открытых убийств

03.08.21 / «Евреи – белые?»

29.12.20 / “Убирайся, вонючий русский”

09.08.21 / Представители властей Грузии почтили память погибших в Августовской войне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика