 

Мест больше нет — в Нью-Йорке мигрантов могут начать размещать на круизных кораблях

20.09.2022, 8:37, Разное
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Мэрия Нью-Йорка, который продолжает страдать от организованного приграничными штатами наплыва мигрантов, рассматривает возможность создания пунктов размещения на базе круизных судов, передаёт NBC News. Как отмечается в сюжете канала, городские приюты для бездомных уже переполнены — в них разместили более 8 тыс. мигрантов.

На крупнейший город Америки продолжает ложиться тяжёлое бремя: сюда по-прежнему целыми вереницами, которым, кажется, нет конца, прибывают автобусы. 

По оценке мэрии Нью-Йорка, в город с мая автобусами доставили с юга около 12 тысяч мигрантов. 

Эта женщина — мать четверых детей — бежала из Венесуэлы; в город её привезли из Техаса. Она призналась нам, что где разместиться её семье, она не знает. В Нью-Йорке проживает более 8 миллионов человек. 

Мэр города Эрик Адамс рассматривает возможность использования для размещения людей круизные корабли. 

ЭРИК АДАМС, мэр Нью-Йорка: В нашем городе людям гарантируется право на жильё. 

Но много ли ещё людей сможет принять город? Тот же вопрос задают в таких местах, как Мартас-Винъярд и Вашингтон — туда в последнее время также отправляли мигрантов в рамках кампании, которую не скрываясь ведут губернаторы-республиканцы штатов Техас, Аризона и Флорида. 

РОН ДЕСАНТИС, губернатор Флориды: Раз вы поддерживаете открытые границы, то и с последствиями такой политики дело надо иметь вам. 

В Нью-Йорке уже переполнены приюты для бездомных — там разместили больше 8 тысяч мигрантов, многим из которых помогают социальные учреждения. 

МЭГГИ ВЕСПА, корреспондент NBC: Раз даже у такого большого города, как Нью-Йорк, возникают трудности, можете ли вы теперь с пониманием отнестись к приграничным городкам и штатам — ведь там говорят, что они тоже перегружены и уже давно? 

КЕВИН САЛЛИВАН, исполнительный директор организации «Католические благотворительные учреждения Нью-Йорка»: В полной мере. Федеральные власти не одно десятилетие не могут разобраться с нашей миграционной системой, которая сломана — и в этом одна из причин того кризиса, который мы в данный момент переживаем. 

Итак, эта пограничная баталия бьёт по «Большому яблоку» целыми автобусами. Мэгги Веспа, NBC News, Нью-Йорк. 

Дата выхода в эфир 19 сентября 2022 года. 


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