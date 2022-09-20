Mitsubishi анонсировала премьеру кроссовера ASX нового поколения

Японская марка Mitsubishi готовится к премьере обновленного кроссовера Mitsubishi ASX, который изначально выйдет на европейском рынке.

Ранее появились официальные тизеры, которые частично раскрывают внешний вид паркетника. Продажи кроссовера ASX ожидают к началу 2023 года. По снимкам очевидно, что новая модель стала более компактной. Об изменениях свидетельствуют улучшенные бамперы, стильная решетка радиатора. В начальном исполнении установили 1-литровый бензиновый двигатель на 91 л.с. мощности.

Кроме того, данный экземпляр обладает шестиступенчатой коробкой передач и передним приводом. В максимальной комплектации кроссовер ASX получил 2-литровый двигатель с мощностью 150 л.с., а также вариатор.