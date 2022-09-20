 

“Никому не нужна больше в России”: полюбившую козла Пугачеву назвали никем

20.09.2022, 8:19, Разное
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Алла Пугачева не хочет жить мирно и продолжает ерепениться вслед за своим опальным муженьком, которого в России признали иноагентом. На днях Примадонна публично встала на сторону супруга, и теперь ее ждет неизвестность.

Народная артистка России призвала Минюст в своих соцсетях признать ее также иноагентом, после чего поклонники обрушились на нее с критикой и просьбами одуматься.

Депутат Роман Худяков проомментировал просьбу 73-летней Аллы Пугачевой признать ее иноагентом. По его словам, певица не отдает себе отчет, да и вообще не представляет ничего кроме информационного шума. В своем обращении парламентарий не скупился на выражения и прошелся по Примадонне катком.

“Политический вес Аллы Пугачевой в стране сегодня равняется нулю. Я неоднократно в своих постах защищал эту женщину, которая полюбила козла и вернулась в Россию с детьми без него. Мне все время писали, мол, не надо, мы ее терпеть не можем. Оказалось, люди правы”, – приводит слова депутата РИА ФАН.

Худяков добавил, что Пугачева “никому в России больше не нужна” и отметил, что она лишь “когда-то была певицей”, а теперь якобы никто, и звать ее никак. Также депутат отметил, что защищать артистку больше не намерен.


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