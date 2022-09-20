Стивен Кинг выступит в Ельцин-центре с лекцией о распаде России

Американский писатель Стивен Кинг в ближайшее время выступит в екатеринбургском Ельцин-центре с лекцией о распаде России на отдельные государства.

Об этом сообщила директор культурно-просветительского заведения Дина Сорокина. Она добавила, что пригласить звезду мировой литературы было очень сложно, ведь российское консульство отказывалось давать документы гражданину США.

– К счастью, нам помог дружественный Казахстан, оперативно оформивший гражданство мистеру Кингу, а между Россией и этой замечательной страной действует безвизовый режим, – пояснила Сорокина. – Поэтому мы с радостью ждём мастер-класса нашего выдающегося современника, особенно его хотят послушать студенты Уральского федерального университета.

Стивен Кинг подтвердил своё намерение поговорить с интеллектуальной элитой Урала.

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