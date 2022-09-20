 

Объявлено о лишении родительских прав прозябающей в нищете правнучки Гурченко

20.09.2022, 6:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Недавно в Сети появились фотографии разгромленной квартиры Людмилы Гурченко. На кадрах жилье было в ужасно запущенном состоянии и требовало немедленного ремонта. До такого состояния квартиру довела правнучка актрисы Елена Королева, которая сейчас готовится в очередной раз стать матерью.

Девушку ругают за то, что она превратила наследство Людмилы Гурченко в хлам, а своих детей фактически подвергает смертельной опасности.

Напомним, после смерти Людмила Гурченко оставила наследство – трехкомнатную квартиру площадью 48 квадратных метров в центре Москвы. Сначала жилье досталось ее дочери, потом правнучке, а также ее наследнице Таисии и отцу-пенсионеру.

В последнее время вокруг правнучки Гурченко ходит много нелестных слухов. Все началось с ее беременности. В скандал вмешался шоумен Прохор Шаляпин. Вскоре выяснилось, что элитная квартира Гурченко превратилась в бомжатник. И хотя девушка уверяет, что убирается как может, ей никто не верит. На потолке висит паутина, кухня заплыла жиром, а по комнате 14-летней дочери ходят тараканы и клопы.

Не удивительно, что правнучкой Гурченко могут заинтересоваться органы опеки и даже лишить ее родительских прав, ведь ребенок живет в антисанитарии. Елене уже пригрозили, что ребенка могут отобрать. Во всех своих проблемах правнучка Гурченко винит отца-пенсионера.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.06.22 / Без дыма и гари: помогут ли электронные сигареты снизить риски от курения

05.09.22 / Линдси Лохан получила еще одну роль в кино в преддверии выхода новой рождественской комедии

11.11.21 / Не только похищение детей, но и вампиризм – Темная сторона фей

31.07.20 / “Спутник, водка, токамак”

21.01.22 / Мнение: Недопустимый разрыв между доходами богатых и бедных

21.05.22 / Мнение: Эппл готовится к долларовой инфляции

09.08.22 / Мошенники обобрали пассажиров BlaBlaCar на миллионы

21.09.20 / Кто был изображен на крышке Ковчега Завета?

31.12.20 / Скандалы: С Новым годом!

20.07.20 / Гигантские китайские моллюски захватили Волгу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика