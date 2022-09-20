Объявлено о лишении родительских прав прозябающей в нищете правнучки Гурченко

Недавно в Сети появились фотографии разгромленной квартиры Людмилы Гурченко. На кадрах жилье было в ужасно запущенном состоянии и требовало немедленного ремонта. До такого состояния квартиру довела правнучка актрисы Елена Королева, которая сейчас готовится в очередной раз стать матерью.

Девушку ругают за то, что она превратила наследство Людмилы Гурченко в хлам, а своих детей фактически подвергает смертельной опасности.

Напомним, после смерти Людмила Гурченко оставила наследство – трехкомнатную квартиру площадью 48 квадратных метров в центре Москвы. Сначала жилье досталось ее дочери, потом правнучке, а также ее наследнице Таисии и отцу-пенсионеру.

В последнее время вокруг правнучки Гурченко ходит много нелестных слухов. Все началось с ее беременности. В скандал вмешался шоумен Прохор Шаляпин. Вскоре выяснилось, что элитная квартира Гурченко превратилась в бомжатник. И хотя девушка уверяет, что убирается как может, ей никто не верит. На потолке висит паутина, кухня заплыла жиром, а по комнате 14-летней дочери ходят тараканы и клопы.

Не удивительно, что правнучкой Гурченко могут заинтересоваться органы опеки и даже лишить ее родительских прав, ведь ребенок живет в антисанитарии. Елене уже пригрозили, что ребенка могут отобрать. Во всех своих проблемах правнучка Гурченко винит отца-пенсионера.