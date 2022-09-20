“Говорят на разных языках”: Погребняк высказалась о поддержке Пугачевой мужа-иноагента

Певица Алла Пугачева обратилась к Минюсту России с просьбой включить ее в список иностранных агентов вслед за ее мужем Максимом Галкиным.

“Я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России”, — заявила певица.

Блогер Мария Погребняк поражена тому потоку негатива, который полился на Аллу Пугачеву после ее обращения к властям. Люди, в частости, пишут: “Алла с ее багажом жизненного опыта могла бы пояснить своему молодому, недалекому, как оказалось, в политическом плане мужу, что такое Родина, патриотизм, где белое, а где черное. Жаль Галкина – человек без Родины”.

“Откуда столько удивлений в комментариях? Это муж и жена, их точки зрения совпадают. Или кто-то считал, что они говорят на разных языках?” – написала жена футболиста Павла Погребняка у себя в Telegram-канале.

Напомним, что, помимо Максима Галкина, к иноагентам сегодня относят Юрия Дудя, Алишера Моргенштерна, Андрея Макаревича, Михаила Шаца, Татьяну Лазареву. Как правило, источником финансирования их значится Украина.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

