Мнение: О референдумах

Относительно вопроса о проведении референдумов на освобожденных территориях и в ЛДНР, то моя позиция с марта не менялась – чем раньше их проведут, тем лучше. Референдумы фиксируют необратимость дальнейшего распада Украины. Затягивание этого процесса играет против целей РФ в СВО на Украине.

Проблемы безопасности можно частично купировать путем активного внедрения дистанционного голосования – электронного или по почте (как в США 😀), а также растягиванием референдумов на несколько дней, чтобы избегать скоплений людей, которые могут стать целью терактов.

Разумеется теракты и обстрелы будут и в этом случае, но при растянутом по времени процессе, часть из которого переводится в дистанционный формат, Украина не сможет методами террора их остановить. Мнение Запада в данном случае абсолютно не важно, поэтому на их "признания и непризнания" можно не обращать внимание. Важно то, что будет де-факто, а не то, что болтают в Вашингтоне.

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