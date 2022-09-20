 

“Паспорт показала”: Молоденький муж Кудрявцевой не может смириться со старостью

20.09.2022, 5:30, Разное
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Брак Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова переживает сейчас, кажется, не лучшие времена. Пару месяцев назад Лера пожаловалась на то, что все домашние хлопоты тянет на себе в одиночку. От мужа помощи не дождешься – лишь подколки.

Как оказалось, Макаров отпускает обидные шутки, высмеивающие возраст супруги. Лере, напомним, 51 год, а Игорю – только что исполнилось 35 лет.

В преддверии своего юбилея Игорь Макаров распереживался из-за цифры в своем паспорте. Молоденький муж Кудрявцевой не может смириться со старостью. Век спортсмена недолог: 35 лет – почетный возраст для хоккеиста. Вот Игорь и нервничает. Считает, что расцвет его физической формы остался позади и уже скоро придется попрощаться с ледовым катком.

Лера Кудрявцева
пытается успокоить мужа. С высоты своего опыта заявляет: “Все только начинается.”

“Итоги, – пишет Кудрявцева, – подводить рано, но заслуги вполне можно.” А их у Макарова вагон и маленькая тележка: множество кубков и медалей, обладатель которых, уверена телеведущая, будет всю жизнь профессионально востребован.

Лера, обладающая хорошим чувством юмора, также обратилась в подписчикам. “Накидайте поздравлений, а то ноет, что старый. Паспорт показала, не помогает”, – попросила Кудрявцева. В ответ на это супруги получили множетво пожеланий и заверений, что все у Игоря будет хорошо.


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