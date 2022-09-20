 

“Новая великая эпоха”: тайный код Рериха для спасения человечества

20.09.2022, 5:30, Разное
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В наши дни учение Рериха и слава о нем широко
распространены во всем мире. Путь, который проделал мыслитель, чтобы постичь тайны мироздания, действительно впечатляет. Тибет, Монголия, Горный Алтай, Индия… Где только ни был он в поисках священной страны Шамбалы — обители чистого света и божественной силы.

Беседы с буддийскими монахами, просветленными гуру в совокупности с наблюдениями позволили искателю познать законы Вселенной. Однако выдать их сгоряча неподготовленному обществу — означало бы подвергнуть Вселенную опасности.

Тогда Николай Рерих стал передавать элементы просветленной мудрости через творчество. Его книги полны зашифрованных посланий, а загадочный символизм картин выбивает из колеи. Обнародовал художник и универсальный тайный код для спасения человечества — Знамя Мира.

“Простота, красота и бесстрашие. Так заповедано. Бесстрашие есть наш водитель. Красота есть луч постижения и возвышения. Простота есть ключ от врат Тайны грядущей… Тронулись самые заскорузлые громады. Наконец даже самые тупоумные поняли, что без Красоты, Простоты, Бесстрашия невозможно никакое строительство новой жизни”, — говорится в продолжении главы Николая Рериха.

Тут-то и раскрывается подлинная суть нашумевшего Знамени Мира, здесь мыслящий и находит ответ на самый главный вопрос. Автор призывает народ активно созидать без всяких отговорок, руководствуясь красотой, которая озарена простотой свершения. Философ настаивает: прочь глупые оправдания и хватит медлить. Главное — незыблемое намерение под эгидой красоты, ведь время действовать уже пришло.

“Настал час перед приходом Того, Чьи шаги уже слышны. У каждого имеются “весы за пазухой”. Каждый сам себе отмеривает карму”, — пишет Николай Рерих.


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