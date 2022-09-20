Мнение: Украина – новый Израиль

Украина – новый Израиль

Западная поддержка украинской армии будет иметь долгосрочные последствия для внешней политики США. Последствия, несомненно, ощутят на Ближнем Востоке и особенно в Израиле.

Щедрая военная и экономическая помощь Украине от США и НАТО должна нервировать Израиль.

В отличие от режимов Персидского залива, которые просто покупают протекцию Запада, Израиль зависит от западной военной поддержки для самого своего существования. Украина сейчас – главное для Запада, никогда никакое государство не получало такой военной помощи от Запада, и никогда ни одно государство так ни возбуждало общественное мнение Запада. (И обратите внимание на то, как западные СМИ не обращают внимания на мнение народов и правительств Африки, Азии и Латинской Америки, которые не поддерживают санкции против России. Значение имеет только мнение западных стран).

Европа пыталась в 1970-х проводить другую политику по палестинскому вопросу. Но к 80-м годам, США -особенно после войны против Ирака в 1991 – вынудили к покорности и подчинению всех западных союзников. Вашингтон добился того, чтоюы западная ближневосточная политика шла по приказам США: Франция последняя из западных правительств пыталась проводить другую политику в 2003, когда США напали на Ирак, но Париж быстро сменил курс и с тех пор все пытается искупить свой промах.

Другой пример – Канада, которая раньше изображала дружелюбие по отношению к палестинцам, теперь так же непреклонна в поддержке сионизма как США, и даже хуже США в цензуре про-палестинских речей и дебатов (прямо как Германия) в СМИ и в учебных заведениях.

Подмоченная репутация Израиля

Репутация Израиля начала портится после 1967 года и это продолжается до сих пор, что влияет на общественное мнение. В большинстве западные стран существует (документально подтвержденная) поддержка палестинцев, но правительства не позволяют общественному мнению влиять на свою ближневосточную политику.

Джереми Корбин – бывший лидер лейбористов – пример оппозиционного лидера на Западе, наказанного за то, что выражал внешнеполитические предпочтения членов своей собственной партии.

Причины упадка Израиля в общественном мнении Запада включают, хотя не ограничиваются:

Ростом военной мощи Израиля и откровенной политикой США, гарантирующей военное превосходство Израиля против любой группы арабских армий.

Раскрытием с 1980 наличия ОМП у Израиля, включая ядерное

Потерей сионистами контроля над нарративом западных СМИ и широким доступом в социальных сетях к мнению палестинцев, несмотря на давление цензуры корпораций, а также фото и видео израильских зверств в соцсетях

Разоблачением реальности израильского расизма и зверств, скрытых до 1977 года (когда партия Ликуд пришла к власти), ранее прикрытых социалистическими лозунгами и квази-либеральной риторикой

Конец ООП показал, что израильская враждебность и противостояние не направлено против политических или военных организаций, а против самого существования палестинцев как народа

Резкий поворот в политике Израиля в сторону фашистов затруднил для господствующих западных либеральных партий продолжение их традиционной поддержки Израиля. Разумеется, эти партии продолжают поддерживать Израиль, но их политическая база отходит от сионизма

Публикация многочисленных документов из официальных архивов Израиля, подтверждающих и подкрепляющих то, что палестинцы говорили про Накбу («катастрофу», то есть основание Израиля -пер.)

Постоянное массовое насилие со стороны Израиля без оглядки на законы войны и минимальные требования прав человека

Наглость израильского руководства в отношении западных политиков запятнала образ Израиля в общественном мнении, прямой вызов Нетаньяху Обаме против ядерного соглашения с Ираном оскорбил либеральную базу Демократической партии, и тесные связи Израиля с фашистами Запада тоже вредят ему во мнении западных либералов.

Неустойчивость внимания

В 2016 года Обама гарантировал апартеидному Израилю 38 миллиардов в следующие 10 лет. Конгресс, как обычно, добавил еще и от себя.

Но уровень поддержки Конгрессом Украины напоминает Израилю, что внимание США переместилось и что готовится новая Холодная война. Уровень западной (включая США) военной и экономической помощи Украине – никогда ранее невиданный, и это должно беспокоить Израиль.

США больше всего озабочены ростом китайской и меньше – российской мощи, что повышает важность Тайваня и Украины в политических расчётах США. То, что Украина получает десятки миллиардов военной и экономической помощи, и что делегации конгрессменов США открыто бросают вызов Китаю визитами на Тайвань – показатель уровня интересов вне Ближнего Востока.

США теперь тратят свои собственные военные запасы (особенно HIMARSов) чтобы усилить военную мощь Украины. Если Израиль захочет напасть на Иран, мало вероятно, что он получит ту же поддержку по воздуху, как обычно для агрессивных войн против арабов.

Конгресс и общественное мнение скорее поддержит Украину и Тайвань, потому что, как твердит пропаганда – там на кону стоят жизненно важные интересы США. Важность Израиля во время Холодной войны практически исчезла из стратегических расчетов. Моссад помогал США против СССР, но те времена прошли.

Моссад больше не представляет такой уже ценности для Запада: США и их война против того, что они называют «террористами», теперь могут опираться не только на собственные спецслужбы, но и на арабские страны, которые во время Холодной войны могли быть союзниками СССР.

Больше всего пугает Израиль то, что конфликт вокруг Украины и Тайваня явно затянется больше, чем на месяцы, это не бомбежка Белграда и не нападение на Афганистан.

США явно решились на долгосрочный конфликт, на новую Холодную войну, где им понадобится куда больше средств и оружия против России и Китая. Так как США господствуют над большинством арабских стран и разрушают те, которые не могли подчинить (как Сирия, Ирак, Ливия, Ливан и Йемен), Израиль больше не может утверждать, что его враги (будь то Хамас или Хезбалла)- также враги США, которые угрожают жизненно важным интересам США.

Конечно, Конгресс США признает своими врагами всех врагов Израиля, но, вероятно, теперь появятся ограничения на то, как далеко зайдет США в реальной поддержке Израиля.

Что все это значит для арабов

В свете этих перемен Израиль все больше будет опираться на своих новых друзей и союзников – ОАЭ и Саудовскую Аравию. Израилю придется активнее поддерживать и помогать этим режимам удержаться.

Визит Байдена в Саудовскую Аравию был в значительной степени результатом давления сионистского лобби – AIPAC, и сам Байден не постеснялся признать, что Израиль потребовал этого визита и что это сделано для Израиля. Запад теперь рассматривает Израиль как сомнительного союзника. Правозащитные западные организации, которые традиционно защищали Израиль, наконец-то признали, что Израиль -апартеидное государство.

Украина – новый Израиль, и это ограничит возможность Израиля вести агрессивные войны – особенно продолжительные.

(с) Асад Абухалил

https://consortiumnews.com/2022/09/15/the-angry-arab-ukraine-is-the-new-israel/ – оригинал на английском

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