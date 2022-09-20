Клинтон отверг заявления о том, что расширение НАТО спровоцировало спецоперацию России на Украине

Бывший американский лидер Билл Клинтон заявил, что его решение о расширении НАТО на восток не сыграло никакой роли в решении президента РФ Владимира Путина начать спецоперацию на Украине, пишет The Hill. Клинтон отметил, что, будучи президентом, он предлагал РФ «не только особое партнёрство с НАТО, но и перспективу возможного членства» в Североатлантическом альянсе.



АР

Бывший президент США Билл Клинтон заявил, что не считает, что решение о расширении НАТО, принятое во время его пребывания у власти, спровоцировало российскую спецоперацию на Украине, пишет The Hill.

«Вы ошибаетесь», — заявил Клинтон в ходе беседы с ведущим телеканала CNN Фаридом Закарией, когда его спросили, что бы он ответил тем, кто считает, что действия РФ на Украине вызваны расширением НАТО на восток.

Как напоминает издание, интеграция стран Центральной и Восточной Европы стала отличительной чертой внешней политики бывшего главы Белого дома после окончания холодной войны. Чехия, Венгрия и Польша присоединились к Североатлантическому альянсу в 1999 году, в конце второго президентского срока Клинтона. В 2004 году к НАТО присоединились ещё семь стран Восточной Европы, включая Балтийские государства — Эстонию, Латвию и Литву, которые ранее входили в состав Советского Союза.

Клинтон подчеркнул, что, приняв решение о расширении альянса, он предложил РФ «не только особое партнёрство с НАТО, но и перспективу возможного членства». По его словам, он объяснил российскому коллеге Борису Ельцину, что в будущем угроза для мира будет исходить от негосударственных субъектов и авторитарных стран, передающих оружие массового поражения террористическим группировкам.

Клинтон также указал на слова Владимира Путина, который назвал распад СССР «трагедией», и на то, что российский лидер ясно дал понять, что осуждает решение бывшего лидера Советского Союза Никиты Хрущёва подарить Крым Украине.

«Вы должны сказать полякам, что они должны остаток вечности жить с неуверенностью в том, что РФ не попытается снова прийти за ними, — или венгры, или все остальные, страны Балтии?» — высказался экс-президент в защиту решения о расширении НАТО.

Клинтон добавил, что считает, что Белый дом «поступил правильно в нужное время». «И если бы мы этого не сделали, этот кризис мог бы возникнуть ещё раньше», — приводит The Hill его слова.