Инфляция в еврозоне побила очередной антирекорд

Уровень инфляции в еврозоне достиг очередной рекордной отметки и составил 9,1%, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Исторически это самый высокий показатель с момента введения евро в качестве платёжной валюты в 1999 года. Связано происходящее в первую очередь со стремительным ростом стоимости энергии. При этом быстрее всего цены увеличиваются в Прибалтике, где темп подорожания за год составил 20%, а отдельно в Эстонии — целых 25,2%, рассказывает немецкое издание.



AP

Инфляция в еврозоне достигла очередной рекордной отметки — 9,1%, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Об этом свидетельствуют подсчёты статистической службы Eurostat. Именно настолько в среднем увеличились в августе потребительские цены в ЕС по сравнению с тем же месяцем в прошлом году. Исторически это самый высокий показатель с момента введения евро в качестве платёжной валюты в 1999 году, поясняет немецкое издание.

Подорожание связано в первую очередь со стремительным ростом стоимости энергии. С августа прошлого года он составил 38,6%. Цены на продукты питания за тот же период времени выросли на 10,6%. Базовая инфляция, при подсчёте которой не учитывается стоимость товаров, наиболее подверженных ценовым колебаниям, например как раз энергии и продовольствия, также выросла с 4% до 4,3%.

При этом показатели сильно разнятся в зависимости от страны, продолжает немецкое издание. К примеру, самая высокая инфляция в еврозоне зафиксирована в странах Прибалтики, где она составила 20%. В Эстонии темп повышения цен за год достиг отметки 25,2%. В Германии — 8,8%. Во Франции — 6,6%, и это самый лучший показатель в ЕС. По сравнению с июлем потребительские цены в еврозоне в августе выросли на 0,6%.

Европейский центральный банк поставил перед собой среднесрочную цель по снижению инфляции до 2%. После долгих колебаний ЕЦБ начал повышать ключевую процентную ставку. Последний раз — на 0,75 процентного пункта в начале сентября. И это также было самое большое увеличение с 1999 года, заключает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.