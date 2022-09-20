Объемы производства электрооборудования в Москве выросли на 40%

“В январе — июле 2022 года компании Москвы изготовили почти на 40 процентов больше таких товаров, чем за семь месяцев предыдущего года”, – уточнил заместитель мэра.

За первые семь месяцев текущего года предприятия поставили заказчикам продукцию на 54,6 миллиарда рублей. Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Электрическое оборудование в Москве производят более 170 предприятий.

Ранее сообщалось, что инвесторы построят в столице еще три производства. При поддержке города создадут заводы по производству упаковки, спецодежды и оборудования для изготовления пенополиуретана.

Общая площадь новых заводов превысит 40 тысяч квадратных метров. Их построят в районах Алтуфьево и Курьяново, а также в промышленной зоне Пенягино.

Новые производственные площадки появляются благодаря мерам поддержки от правительства Москвы. В этом году столица выделила на помощь предприятиям около 22 миллиардов рублей. Это больше, чем в разгар пандемии.

Самой популярной мерой поддержки стала программа льготного кредитования для малого и среднего бизнеса. Предприниматели могут получить гранты на создание новых предприятий.