Мнение: Приколист Магнус



Финальная позиция партии Ниманн-Карлсен

Воистину последние дни наступают! По крайней мере – в шахматах. Очередную дурнопахнущую сенсацию неожиданно преподнес действующий чемпион мира Магнус Карслен. И опять – с американским “вундеркиндом” Ниманном! Причем предыдущая хохма была совсем недавно, на турнире (сильнейшем в году) в американском Сент-Луисе – там чемпион в третьем туре продул 19-летнему Ниманну и… снялся с турнира. После одного рядового поражения! “Всем мозги разбил на части, все извилины заплёл”.

Всех потрясло, что доселе невозмутимый “викинг” (прозвище Магнуса) сбежал с турнира, ничего не объяснив. Ни сразу, ни потом. Так, кинул в Твиттере какой-то невнятный намек, что Ниманн мог бы быть читером… и заткнулся.

Ну ладно, время прошло, турнир в Сент-Луисе кое-как закончился без чемпиона, скандал уже подзабылся, и вот – новый турнир. На этот раз – онлайн, но тоже очень представительный. Причем турнир называется “из серии Магнуса Карлсена”, то есть это соревнования, которые формально сам же Магнус и организует! (естественно, с поддержкой спонсоров и Норвежской шахматной федерации)

Мини-сенсация еще перед началом турнира – что в числе его участников оказался… наш старый друг Ханс Ниманн. Уже интрига: что это значит? Если Ниманн приглашен в состав “турнира Магнуса Карлсена” – значит, он прощен? Магнус не считает Ниманна читером (раз уж зовет в турнир к тому ж онлайн, то есть в такой, где играют через компьютер)?

Ок, первый тур: Магнус легко выигрывает у еще более юного, чем Ниманн, арабского вундеркинда, а Ниманн в 20 ходов черными побеждает матерого гросса Гельфанда, но не из-за читерства, а потому, что Гельфанд невероятным образом зевнул белыми одноходовый удар (Лс2!). Зевнул – и тут же сдался.

Второй тур: Магнус против… Ниманна! Ого! Страсти накаляются до предела: возьмет ли Магнус реванш черными у своего обидчика Ханса? Большинство уверено, что возьмет, ставки в основном на победу Магнуса. Начало, гонг, оба играют из дома, в собственных уютных креслах, первый, ход, второй… А вот второй ход великий чемпион (которого многие называют самым сильным шахматистом в истории шахмат)… не делает. Вместо этого он сдается! Чемпион демонстративно сдался Ниманну на втором ходу!! И опять не сделал после этого никакого заявления!

Ну что тут скажешь? Хоть стой, хоть падай. Совершенно внезапно шахматный мир накрыла густая тень великого шахматного безумца Роберта Фишера – да и то, он не позволял себе чудить с такой частотой.

Что вообще происходит? На кого рассчитаны все эти демарши Карлсена?? Главное, что никогда прежде Магнус не позволял себе вообще ничего подобного – хотя играет в больших турнирах с младых ногтей, еще когда до фигур еле доставал: его предыдущее прозвище, данное до Викинга, было… Малыш. И когда он был мал – в нем не было ни капли детской капризности. Он не швырял фигуры, не капризничал, не сбегал, упаси боже, с турниров, был всегда корректен, улыбчив, нордически спокоен. Шахматисты не могли нарадоваться, что у них в кои-то веки до такой степени НОРМАЛЬНЫЙ чемпион, который к тому ж всех громит и не дает ни малейших оснований усомниться в своем превосходстве над всеми!

И вот пожалуйста, как говорится “слишком хорошо – тоже нехорошо”. Доселе безупречный Магнус ЖЖОТ второй раз за месяц (а в июне, напомню, взял да отказался защищать свой титул в матче с выигравшим по всем правилам претендентом). Все б поняли, если Ниманн – читер; но почему тогда Магнус не предъявляет никаких доказательств? И почему, даже если Ниманн читер, Магнус упорно делает хуже СЕБЕ – словно гимназистка, которая от нотации слишком строгого учителя каждый раз бежит вскрывать себе вены? Что за детский сад, черт возьми?!

И это всё уже нехорошо… по отношению к Ниманну. Да, его подозревают – но до сих пор ничего не нашли, Ниманн (формально) чист. А что, если он и не читер вовсе? Тогда ведь все эти эскапады чемпиона выглядят как изощренная травля молодого таланта! За что Магнус так на него взъелся? Они что – девушку не поделили?!!

В общем, жуть.