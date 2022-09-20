Мнение: «Лошади как жертвы советского тоталитаризма»

Пока в Изюме натужно пытаются конструировать "новую Бучу", внутри страны продолжают конструировать очередные басни про "ужасы ГУЛАГа".

У нас тут это… Очередной ужас-ужас-ужас…

«В Медвежьегорске – «столице» карельского ГУЛАГА – новые страшные находки».

Карельские паблики поведали об истории, когда жительница Медвежьегорска впервые за 30 лет (кстати, задумайтесь на минутку, почему именно за 30 лет?) добилась ремонта своего барака, но когда начали копать выгребную яму на новом месте, то неожиданно обнаружили человеческие останки. Какое-то массовое захоронение. Цитата: «Известно, что у троих захороненных на нынешней улице Повенецкой имеются пулевые отверстия в черепе, у одного проломлена голова, среди неизвестных один череп женский (так сказали поисковики), еще были найдены два лошадиных скелета».

Просто цитаты: «Медвежьегорский район был центром ГУЛАГА в Карелии, здешняя земля хранит еще много страшных тайн» . «Возможно, что это тоже жертвы террора». И комментарий от яблочницы Слабуновой: «А вот про экспертизу даже и не знаю что сказать. Без Юрия Алексеевича Дмитриева нет надежды на приближение к истине».

Без Дмитриева тут действительно никуда. Он бы раскрыл очередное страшное преступление Сталина и поведал всему миру, что при большевиках расстреливали не только людей, но и лошадей. Очевидно, две свободолюбивые лошадки принципиально не хотели работать на проклятых коммуняк. Это были лучшие, самые умные и трудолюбивые лошади, остальные животные, как вы понимаете, оказались ленивым быдлом. А может быть их хозяин читал им известное стихотворение Осипа Мандельштама, а те одобрительно ржали? Это же статья 58-я УК! Поэтому решением «тройки» лошадок тоже того… Приговор им утвердил лично Иосиф Виссарионович! Срочно нужен новый грант на исследования: «Лошади как жертвы советского тоталитаризма».

Ну а если серьезно, любому здравомыслящему человеку понятно, что наличие лошадиных скелетов говорит о том, что к 1937 году все это не имеет никакого отношения. Возможно это наши обозники, погибшие в 1941 году и спешно захороненные наступавшими финнами в первой попавшейся глубокой яме. Или наоборот, финны из 1944 года, когда уже наши наступали.

Но разве сознание людей, пораженных либеральной демшизой, может предположить что-то подобное? Да никогда! Тут все, как в анекдоте:

– Когда Пушкина убили?

– В 37-ом.

– И Пушкина в 37-ом?! Вот Сталин гад…

https://vk.com/wall10412510_48127 – цинк

Мало кто знает, но при Сталине были лимиты на лошадей…

Судя по всему, "страшная правда" была запущена исключительно как попытка актуализировать тему посадки педофила Дмитриева, без которого вопрос фальсификаций на тему репрессий в Карелии очевидно не устраивает заказчиков.

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