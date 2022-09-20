RND – доверие утеряно безвозвратно — немецкий премьер уверен, что газ никогда не потечёт по «Северному потоку — 2»

Энергетическому партнёрству РФ и Германии больше не бывать, заявил премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль. По его мнению, утрата доверия в отношениях двух стран настолько «фундаментальна», что Берлин больше никогда не сможет вести дела с Москвой. Соответственно, и голубое топливо по трубопроводу «Северный поток — 2» больше никогда не потечёт, считает он.



AP

Газ больше никогда не будет идти по «Северному потоку — 2» из РФ в Германию, считает премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль. В том числе и после эпохи правления нынешнего главы Кремля Владимира Путина, подчеркнул он. «Утрата доверия настолько фундаментальна, что больше никогда не возникнет ситуация, в которой немецкое правительство сможет сделать ставку на энергию из России», — пояснил свою позицию политик.

После начала боевых действий на Украине Берлин заморозил процесс по сертификации газопровода «Северный поток — 2», продолжает RND. Путин недавно заявил, что в случае необходимости готов его запустить. При этом российский концерн «Газпром» приостановил экспорт голубого топлива через первый «Северный поток», сославшись на технические проблемы, которые невозможно решить из-за западных санкций. В немецком правительстве считают, что это «надуманное обоснование».

Вайль убеждён, что энергетическому партнёрству с Москвой больше никогда не бывать: «Русские уже давно сожгли все мосты, уничтожив самое важное в партнёрстве: доверие». По его словам, любой, кто решит сотрудничать с Кремлём, теперь будет опасаться, что его могут обмануть. «Это сотрудничество безвозвратно уничтожено. И Запад сможет восстановиться от этого быстрее, чем Россия», — заключил премьер-министр.