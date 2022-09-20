 

Иван Ургант пошел по стопам Максима Галкина*

20.09.2022, 2:46, Разное
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Покинув Россию в начале весны этого года, юморист Максим Галкин* принялся высказывать свою позицию касательно происходящего в соседней стране, а также дискредитировать вооруженные силы РФ, распространяя фейковую информацию. Политика стала темой номер один в новых выступлениях супруга Аллы Пугачевой за пределами России. За монологи, высмеивающие российскую власть, артист получил признание за границей. Иностранцы шутками Галкина* восхищаются, пересылают друг другу и горячо комментируют.

По стопам 46-летнего юмориста пошел и Иван Ургант. Правда для того, чтобы получить признание за границей, шоумену не пришлось устраивать турне по недружественным странам и язвительно высказываться о действиях российской власти. Но его творчество тоже понравилось иностранцам.

Речь идет о проекте Ciao, 2021!, снятом в стиле итальянских шоу 80-х. Эту передачу показывал Первый канал. Иван Ургант удостоился международной сатирической награды в рамках премии, которая вручается в Италии. Кстати, в этом шоу снимался и Максим Галкин* (Массимо Галчини).

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.



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