 

Петросян похвастался особенностями маленького сына: Творец растет

20.09.2022, 2:46, Разное
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Евгений Петросян полностью растворился в семейной жизни и родительстве. Как Дни.ру уже писали ранее, он настолько увлекся построением семьи и воспитанием маленького сына, что забыл про всех своих друзей.

Хейтеры, однако, уверены в ином: это не Петросян так занят, это молодка Брухунова “закрутила-завертела” мужа. Старается, утверждают они, отвадить от него всех его друзей, которые до сих пор хорошо общаются с Еленой Степаненко. В подтверждение своих слов антифанаты приводят факт: свой недавний День Рождения сатирик отметил не в шумном широком кругу, а лишь в компании Татьяны и малыша Вагана.

Петросян, тем временем выразил благодарность всем друзьям, кто поздравил его с красивой датой: юмористу исполнилось 77 лет. Рассказывая о подарках он особым образом отметил сюрприз от сына: открытка, которую мальчик сделал полностью самостоятельно.

“Вручил торжественно мне”, – Петросян похвастался особенностями маленького сына. Творец растет, не иначе, отметили поклонники.

В дополнение, Евгений Ваганович рассказал о недавнем семейном посещении детского театра. Ваган, по его словам, “завороженно смотрел на сцену”, а потом “активно аплодировал”. “Явный театрал”, – с гордостью похвастался подрастающим сыном и его творческими задатками Евгений Петросян.


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