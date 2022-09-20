 

Independent – протестующие в Британии требуют бороться с расизмом в рядах полиции

20.09.2022, 1:43, Разное
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В субботу в нескольких городах Соединённого Королевства прошли митинги против полицейского насилия после того, как офицер застрелил темнокожего лондонца в ходе задержания, пишет The Independent. Мэр Садик Хан пообещал, что расследование обстоятельств случившегося будет тщательным и беспристрастным, подчёркивается в материале.


AP

Возле Нового Скотленд-Ярда в центре Лондона, в Манчестере, Саутгемптоне, Ковентри и других районах Великобритании люди вышли на акции протеста после того, как в начале сентября полиция застрелила безоружного Криса Кабу, пишет The Independent. Митинги направлены против «системного» расизма: неподалёку от штаб-квартиры столичной полиции более 1000 человек вышли с плакатами: «Нет справедливости — нет мира» и «Борись с расизмом полицейских».

24-летний темнокожий мужчина был смертельно ранен стражем правопорядка 5 сентября в ходе задержания, когда автомобиль, которым он управлял, был помечен автоматической системой наблюдения как причастный к правонарушению, пишет автор материала. Каба скончался от единственного выстрела, стрелявший офицер полиции с тех пор отстранён от должности. Семья погибшего обвинила столичную полицию в расизме, и теперь Независимое управление по вопросам полицейского поведения (IOPC) расследует обстоятельства произошедшего.  

В ходе субботнего митинга выступали двоюродный брат Кабы, Марсия Ригг, чей брат Шон Ригг умер в полицейском участке Брикстона в 2008 году, а также бывший лидер лейбористов Джереми Корбин, который сказал: «Если мы позволим этой трагедии пройти мимо нас, произойдёт ещё одна трагедия, а затем ещё одна трагедия. Пусть это будет нашей красной линией», — приводит его слова The Independent.

Мэр Лондона Садик Хан в своём обращении к митингующим отметил, что понимает их серьёзную озабоченность и влияние случившегося на темнокожих лондонцев, а также их стремление к справедливости и переменам. Он подчеркнул, что Независимое управление привержено тщательному, решительному расследованию, которое, как ожидается, продлится 6—9 месяцев.


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