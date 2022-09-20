 

Брошенная Костенко взвыла после слухов об изменах Тарасова

20.09.2022, 1:25, Разное
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После развода с Ольгой Бузовой Дмитрий Тарасов женился на модели Анастасии Костенко, которая впоследствии родила от него троих детей. Этот брак для футболиста – третий. И, очевидно, очередная супруга спортсмена свято верит, что она будет последней избранницей.

Насколько крепким является союз Тарасова и Костенко, никто не имеет права рассуждать, но когда личное по вине самой пары становится публичным, рождаются различные сплетни и слухи. Например, недавно народ заговорил о возможных изменах футболиста.

Дело в том, что публике стало известно, что Дмитрий днями не ночует дома, а у товарища якобы из-за большой занятости. А еще его недавно видели в ночном клубе. Спортсмен отдыхал в компании двух девушек. То есть Тарасов хоть и на время, но все-таки бросил Костенко одну с тремя детьми.

Анастасия, судя по ее недавней публикации в Сети, устала от повышенного внимания публики.

“Надеюсь, на том свете ни у кого не будет смартфонов и Интернета”, – передает Пятый канал слова супруги футболиста.

Напомним, Анастасия Костенко родила от Дмитрия Тарасова двух дочерей – Милану (2018 г.р.) и Еву (2020 г.р.), а также сына Алексея (2021 г.р.).


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