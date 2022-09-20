TVP Info – в Польше назвали «большой оплошностью» заявление Шольца о пересмотре польско-немецких границ

Слова Олафа Шольца о возможном пересмотре польской-немецкой границы глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох назвал как минимум большой оплошностью, которую канцлер должен лично прояснить. В интервью TVP Info он отметил, что совпадение по времени этой «угрозы» Шольца и требований военных репараций со стороны Варшавы неслучайно.



АР

Во время церемонии вручения премии M100 Media Award гражданам Украины в Потсдаме канцлер Германии Олаф Шольц сделал заявление, в котором не исключил возможность пересмотра границы с Польшей. «Глядя на Дональда Туска, я хотел бы сказать, насколько большое значение имеют соглашения, заключённые Вилли Брандтом, на основании которых после сотен лет истории граница между Германией и Польшей была чётко и навсегда установлена. И я бы не хотел, чтобы какие-то люди рыскали в книгах по истории с целью внесения ревизионистских изменений границ», — пригрозил Олаф Шольц.

Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох прокомментировал это заявление следующим образом: «Эти слова как минимум большая оплошность».



«Чтобы после этих слов восстановить свой авторитет, непосредственно со стороны канцлера должны прозвучать глубоко разъясняющие слова», — объявил польский политик в эфире TVP Info. «Конечно, на фоне виднеется вопрос репараций, это стечение обстоятельств неслучайно. Оставить это без попытки разъяснения с немецкой стороны может вызвать самые худшие ассоциации», — добавил он.

На вопрос телеканала, поддержит ли президент Анджей Дуда дипломатическую ноту, которую польская сторона хочет направить в Германию, Павел Солох ответил следующее: «Президент уже высказывался по этому вопросу. Конечно, вопрос репараций открыт. Отчёт очень подробный и требует изучения. Президент уже дал понять, что поддерживает поднятие этого вопроса именно сейчас, в достаточно специфическое время, в котором находится Европа и весь мир, — я имею в виду агрессию РФ в отношении Украины и своего рода ​​нерешительность Германии в этом вопросе».

У главы Бюро национальной безопасности Польши нет сомнений в том, что вопрос о репарациях должен был быть решён давным давно. «К сожалению, этого не произошло, и, возможно, сейчас последняя возможность, чтобы заняться этим делом», — резюмировал он.