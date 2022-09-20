 

TVP Info – в Польше назвали «большой оплошностью» заявление Шольца о пересмотре польско-немецких границ

20.09.2022, 0:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Слова Олафа Шольца о возможном пересмотре польской-немецкой границы глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох назвал как минимум большой оплошностью, которую канцлер должен лично прояснить. В интервью TVP Info он отметил, что совпадение по времени этой «угрозы» Шольца и требований военных репараций со стороны Варшавы неслучайно.


АР

Во время церемонии вручения премии M100 Media Award гражданам Украины в Потсдаме канцлер Германии Олаф Шольц сделал заявление, в котором не исключил возможность пересмотра границы с Польшей. «Глядя на Дональда Туска, я хотел бы сказать, насколько большое значение имеют соглашения, заключённые Вилли Брандтом, на основании которых после сотен лет истории граница между Германией и Польшей была чётко и навсегда установлена. И я бы не хотел, чтобы какие-то люди рыскали в книгах по истории с целью внесения ревизионистских изменений границ», — пригрозил Олаф Шольц.

Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох прокомментировал это заявление следующим образом: «Эти слова как минимум большая оплошность». 

«Чтобы после этих слов восстановить свой авторитет, непосредственно со стороны канцлера должны прозвучать глубоко разъясняющие слова», — объявил польский политик в эфире TVP Info. «Конечно, на фоне виднеется вопрос репараций, это стечение обстоятельств неслучайно. Оставить это без попытки разъяснения с немецкой стороны может вызвать самые худшие ассоциации», — добавил он. 

На вопрос телеканала, поддержит ли президент Анджей Дуда дипломатическую ноту, которую польская сторона хочет направить в Германию, Павел Солох ответил следующее: «Президент уже высказывался по этому вопросу. Конечно, вопрос репараций открыт. Отчёт очень подробный и требует изучения. Президент уже дал понять, что поддерживает поднятие этого вопроса именно сейчас, в достаточно специфическое время, в котором находится Европа и весь мир, — я имею в виду агрессию РФ в отношении Украины и своего рода ​​нерешительность Германии в этом вопросе». 

У главы Бюро национальной безопасности Польши нет сомнений в том, что вопрос о репарациях должен был быть решён давным давно. «К сожалению, этого не произошло, и, возможно, сейчас последняя возможность, чтобы заняться этим делом», — резюмировал он.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.06.22 / Мнение: Наемник из «Газпромбанка»?

24.02.22 / Как спецоперация на Украине повлияет на транзит газа в Европу

29.12.20 / Ищет даже ФБР: неопознанный летающий объект в небе напугал американцев

10.12.20 / Подборка Россия – Украина

04.08.22 / «Уйдет к другой»: Собчак показала 5-летнего сына на отдыхе в Италии

29.11.21 / Родом из 90-х: высокие и стильные кроссовки, которые модники смогут носить и осенью, и зимой

19.08.22 / «Не знаю, как жить дальше» — предприятия по всей Великобритании закрываются из-за кризиса стоимости жизни

29.01.22 / Мнение: Сталинские опричники

14.05.22 / Мнение: О молодом сменщике Путина… Как именно он проⓔ*ⓔт Россию?

28.12.21 / Мнение: О суперновости про вакцинацию: Израиль… ой-вэй!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика