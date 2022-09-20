WP – Байден удивил свою администрацию словами об окончании пандемии коронавируса

Глава Белого дома «неожиданно» даже для своей администрации заявил, что пандемия коронавируса «закончилась», передаёт The Washington Post. Как отмечает издание, комментарии Байдена могут осложнить попытки его администрации добиться от конгресса США дополнительного финансирования на вакцины и лечение коронавируса, хотя ежедневно COVID-19 заражаются около 57 тыс. американцев.



АР

Президент США Джо Байден заявил, что пандемия коронавируса «закончилась», выразив всё более популярное мнение, что угроза COVID-19 осталась позади, несмотря на то, что сотни американцев ежедневно умирают от вируса, пишет The Washington Post.

«Проблема с COVID-19 осталась. Мы всё ещё много работаем над этим… но пандемия закончилась, — заявил Байден в эфире телеканала CBS. — Как вы видите, никто не носит маски, все находятся в довольно хорошем состоянии. Поэтому я думаю, что ситуация меняется. Я думаю, что это идеальный пример тому».

Как отмечает издание, несмотря на то, что комментарии Байдена носили спонтанный характер, они могут осложнить попытки его администрации добиться от конгресса США дополнительного финансирования на вакцины и лечение коронавируса, а также принять другие меры по борьбе с вирусом.

В воскресенье вечером представители Республиканской партии уже подняли вопрос о том, зачем администрации Байдена продлевать чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения, если пандемия уже закончилась. Чрезвычайное положение, срок действия которого истекает в октябре, позволило федеральным чиновникам найти гибкие решения в условиях кризиса, в том числе ускорив выдачу разрешений на новые методы лечения. При этом, по оценкам аналитического центра Urban Institute, до 15,8 миллионов американцев могут потерять страховку Medicaid в случае отмены чрезвычайного положения в стране.

По словам высокопоставленных чиновников в области здравоохранения, которые пожелали остаться анонимными, для самой администрации Байдена его слова об окончании пандемии стали «неожиданностью». В самом Белом доме на просьбу The Washington Post прокомментировать ситуацию не ответили.

Как напоминает издание, Вашингтон вот уже несколько месяцев утверждает, что опасность вируса ослабевает, учитывая доступность вакцин, тестов на коронавирус и новых методов его лечения. На данный момент число ежедневных случаев заражения COVID-19 в США упала до самого низкого уровня с конца апреля, но составляет чуть более 57 тыс. При этом, согласно средним за последнюю неделю показателям, ежедневно в больницу с коронавирусом попадают 30 тыс. американцев, а более 400 человек умирают.

«Вирус всё ещё циркулирует, всё ещё убивает сотни американцев каждый день. Я думаю, что мы все должны сплотиться, чтобы попытаться защитить американцев… и сделать всё возможное, чтобы наша система здравоохранения смогла пережить предстоящие осень и зиму», — заявил на пресс-конференции 6 сентября координатор Белого дома по борьбе с распространением COVID-19 Ашиш Джа.

А в среду глава Всемирной организации здравоохранения предупредил, что пандемия ещё не закончилась и что всему миру ещё предстоит важная работа по борьбе с ней. «Мы ещё не достигли цели, но конец уже близок. Мы видим финишную черту. Но сейчас самое неподходящее время прекращать бежать», — приводит The Washington Post слова генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.