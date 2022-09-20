 

“Русские своих не бросают”: памятник Сергею Бодрову хотят установить в Петербурге

20.09.2022, 0:00, Разное
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Легенда российского кинематографа пропала без вести в горах Северной Осетии 20 сентября 2002 года. Гибель артиста признают лишь формально, поскольку тело в результате поисков обнаружено не было. За короткое время Сергей Бодров сделал неоценимый вклад в социально-культурное развитие общества. Он понятно объяснил публике, что значит патриотизм и как отличить зерна от плевел.

В Санкт-Петербурге активисты приняли решение собрать сумму для установки памятника звезде, сообщает телеканал “360”. Ради благого дела арт-предприниматель Алексей Сергиенко открывает 20 сентября 2022-го художественную выставку и аукцион в северной столице.

Бизнесмен уверяет, что Сергей Бодров заслуживает быть увековеченным в скульптуре, и говорит о значимости слов кумира. “Знаменитые афоризмы про то, что русские своих не бросают, а сила в правде, не устарели, а стали еще более актуальными”, — цитирует арт-деятеля “Радио 1”.

Начальная цена каждой картины совсем небольшая — всего 1 рубль, так что даже при небольшом бюджете гости смогут покинуть аукцион с произведением искусства. Выставка стартует в 18:00, а за полотна будут бороться уже через два часа после ее открытия.

Отметим, что идею о возведении монумента в память о звезде фильмов “Брат” и “Брат-2” развивают и в других регионах страны. Интернет-издание “Подмосковье сегодня” передает, что о строительстве памятника Сергею Бодрову поговаривают жители Реутова.


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