Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 20 сентября
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История праздника
Анна и Иоаким были бездетными израильтянами, которые жили в 1 веке до н.э. В те времена семьи без детей считались наказанными и не благословленными, их сторонились. Однажды Иоакиму даже не разрешили принести жертву в храме, после чего он ушел в пустыню, где молился до тех пор, пока пред ним не явился Ангел. Он принес супругам радостную весть: у них родится дочь. Через девять месяцев на свет появилась Мария, выбранная затем высшими силами для рождения Иисуса Христа.
Согласно преданиям, Богородица Дева Мария была послана на землю Всевышним именно в тот период, когда люди забыли о
морали и чистоте души. С ее появлением на свет приблизилось Царство Божие
на земле, принесшее истину, благочестие, добродетель.
Что нельзя делать
- нельзя дарить кукол маленьким девочкам – может привести к бесплодию;
- сегодня нельзя свататься, устраивать свадьбу – брак скоро распадется;
- нельзя занимать в долг – деньги не принесут счастья;
- не стоит заниматься домашними делами – все будет валиться из рук;
- нельзя ругаться, сквернословить, желать плохого – все вернется
Что можно делать
- чтить память
Святого Луки Глубокореченского;
- бездетные могут молиться
Пречистой Деве Марии – она поможет стать родителями;
- готовить и есть блюда из лука – для крепкого здоровья;
Погода
- теплый день принесет мягкую зиму;
- шишки закрылись – к продолжительной непогоде;
- мало облаков – к ветреной и холодной зиме;
- журавли летят высоко – будет дождливая осень;
Именины 19 сентября 2022 года празднуют
Андрей, Александр, Григорий, Василий, Иоанн, Евгений, Лука, Лев, Михаил, Макар, Николай, Пахомий, Петр, Савва и Стефан.
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