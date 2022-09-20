 

Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 20 сентября

20.09.2022, 0:00, Разное
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История праздника

Анна и Иоаким были бездетными израильтянами, которые жили в 1 веке до н.э. В те времена семьи без детей считались наказанными и не благословленными, их сторонились. Однажды Иоакиму даже не разрешили принести жертву в храме, после чего он ушел в пустыню, где молился до тех пор, пока пред ним не явился Ангел. Он принес супругам радостную весть: у них родится дочь. Через девять месяцев на свет появилась Мария, выбранная затем высшими силами для рождения Иисуса Христа.

Согласно преданиям, Богородица Дева Мария была послана на землю Всевышним именно в тот период, когда люди забыли о
морали и чистоте души. С ее появлением на свет приблизилось Царство Божие
на земле, принесшее истину, благочестие, добродетель.

Что нельзя делать

  • нельзя дарить кукол маленьким девочкам – может привести к бесплодию;
  • сегодня нельзя свататься, устраивать свадьбу – брак скоро распадется;
  • нельзя занимать в долг – деньги не принесут счастья;
  • не стоит заниматься домашними делами – все будет валиться из рук;
  • нельзя ругаться, сквернословить, желать плохого – все вернется

Что можно делать

  • чтить память
    Святого Луки Глубокореченского;
  • бездетные могут молиться
    Пречистой Деве Марии – она поможет стать родителями;
  • готовить и есть блюда из лука – для крепкого здоровья;

Погода

  • теплый день принесет мягкую зиму;
  • шишки закрылись – к продолжительной непогоде;
  • мало облаков – к ветреной и холодной зиме;
  • журавли летят высоко – будет дождливая осень;

Именины 19 сентября 2022 года празднуют

Андрей, Александр, Григорий, Василий, Иоанн, Евгений, Лука, Лев, Михаил, Макар, Николай, Пахомий, Петр, Савва и Стефан.


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