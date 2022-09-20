Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 20 сентября

История праздника

Анна и Иоаким были бездетными израильтянами, которые жили в 1 веке до н.э. В те времена семьи без детей считались наказанными и не благословленными, их сторонились. Однажды Иоакиму даже не разрешили принести жертву в храме, после чего он ушел в пустыню, где молился до тех пор, пока пред ним не явился Ангел. Он принес супругам радостную весть: у них родится дочь. Через девять месяцев на свет появилась Мария, выбранная затем высшими силами для рождения Иисуса Христа.

Согласно преданиям, Богородица Дева Мария была послана на землю Всевышним именно в тот период, когда люди забыли о

морали и чистоте души. С ее появлением на свет приблизилось Царство Божие

на земле, принесшее истину, благочестие, добродетель.

Что нельзя делать

нельзя дарить кукол маленьким девочкам – может привести к бесплодию;

сегодня нельзя свататься, устраивать свадьбу – брак скоро распадется;

нельзя занимать в долг – деньги не принесут счастья;

не стоит заниматься домашними делами – все будет валиться из рук;

нельзя ругаться, сквернословить, желать плохого – все вернется

Что можно делать

чтить память

Святого Луки Глубокореченского;

Святого Луки Глубокореченского; бездетные могут молиться

Пречистой Деве Марии – она поможет стать родителями;

Пречистой Деве Марии – она поможет стать родителями; готовить и есть блюда из лука – для крепкого здоровья;

Погода

теплый день принесет мягкую зиму;

шишки закрылись – к продолжительной непогоде;

мало облаков – к ветреной и холодной зиме;

журавли летят высоко – будет дождливая осень;

Именины 19 сентября 2022 года празднуют

Андрей, Александр, Григорий, Василий, Иоанн, Евгений, Лука, Лев, Михаил, Макар, Николай, Пахомий, Петр, Савва и Стефан.