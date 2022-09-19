Что съесть, чтобы кожа была красивой осенью и зимой: полезные продукты
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Осень и зима определенно нравятся большинству из нас, но связанные с ними сухость кожи очень раздражает. Наша кожа становится грубой, тусклой, безжизненной и зудящей. В результате она может покраснеть и покрыться сыпью. Существуют различные процедуры ухода, чтобы сохранить ее увлажненной в холодное время года. Но питание также является важной частью для поддержания здоровья эпидермиса. Некоторые продукты очень питательны и полезны, они сохраняют ее увлажненной в течение дня. Итак, рассмотрим, какая еда лучше всего помогает предотвратить зимнее повреждение кожи.
Ягоды
Ягоды полезны не только для нашего здоровья, но и красоты. Их частое включение в рацион:
Задерживает процессы старения кожи (они богаты антиоксидантами, природными соединениями, помогающими бороться со свободными радикалами, повреждающими клетки). Улучшают кровообращение, благодаря чему кожа лучше питается. Поддерживают синтез коллагена в коже (благодаря содержанию антоцианов). Успокаивают раздражения кожи (благодаря высокому уровню антиоксидантов и витаминов С и К). Они уменьшают воспаление, связанное с акне. Снижают риск кожных заболеваний, таких как акне, псориаз, экзема и розацеа.
Научные исследования показали, что употребление 1 чашки ягод в день может помочь улучшить способность организма посылать питательные вещества и кислород коже и другим клеткам, обеспечивая более быструю и эффективную их регенерацию для более здоровой кожи.
Морковь
Овощ содержат много витамина С, важного антиоксиданта, который помогает коже бороться с повреждениями.
Морковь богата бета-каротином, питательным веществом, которое помогает коже бороться с ультрафиолетовым излучением солнца.
Зелень
Шпинат, капуста и другая листовая зелень, богаты витамином К, который укрепляет естественный барьер эпидермиса, помогая удерживать влагу.
В зелени высокое содержание серы, что помогает бороться с шелушением.
Жирная рыба
Жирная сорта рыбы, такие как лосось, форель и тунец, богаты кислотами омега-3, которые помогают эпидермису удерживать влагу и блокировать любые раздражители.
Эти виды рыбы содержат витамин Е, который может бороться с воспалением кожи, вызванный ультрафиолетовыми лучами.
Темный шоколад
Какао, основной ингредиент темного шоколада, имеет ряд преимуществ.
Во-первых, он богат антиоксидантами и, как считается, способствует более свободному притоку крови к нашей коже.
Он также полезен для придания ей более гладкой текстуры и улучшения увлажнения, а флавоноиды в шоколаде помогают защитить кожный покров от ультрафиолетовых лучей.
Стремитесь потреблять шоколад с процентным содержанием какао не менее 70%, чтобы получить максимальную пользу от этого продукта.
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