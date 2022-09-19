Что съесть, чтобы кожа была красивой осенью и зимой: полезные продукты

Осень и зима определенно нравятся большинству из нас, но связанные с ними сухость кожи очень раздражает. Наша кожа становится грубой, тусклой, безжизненной и зудящей. В результате она может покраснеть и покрыться сыпью. Существуют различные процедуры ухода, чтобы сохранить ее увлажненной в холодное время года. Но питание также является важной частью для поддержания здоровья эпидермиса. Некоторые продукты очень питательны и полезны, они сохраняют ее увлажненной в течение дня. Итак, рассмотрим, какая еда лучше всего помогает предотвратить зимнее повреждение кожи.

Ягоды

Ягоды полезны не только для нашего здоровья, но и красоты. Их частое включение в рацион:

Задерживает процессы старения кожи (они богаты антиоксидантами, природными соединениями, помогающими бороться со свободными радикалами, повреждающими клетки). Улучшают кровообращение, благодаря чему кожа лучше питается. Поддерживают синтез коллагена в коже (благодаря содержанию антоцианов). Успокаивают раздражения кожи (благодаря высокому уровню антиоксидантов и витаминов С и К). Они уменьшают воспаление, связанное с акне. Снижают риск кожных заболеваний, таких как акне, псориаз, экзема и розацеа.

Научные исследования показали, что употребление 1 чашки ягод в день может помочь улучшить способность организма посылать питательные вещества и кислород коже и другим клеткам, обеспечивая более быструю и эффективную их регенерацию для более здоровой кожи.

Морковь

Овощ содержат много витамина С, важного антиоксиданта, который помогает коже бороться с повреждениями.

Морковь богата бета-каротином, питательным веществом, которое помогает коже бороться с ультрафиолетовым излучением солнца.

Зелень

Шпинат, капуста и другая листовая зелень, богаты витамином К, который укрепляет естественный барьер эпидермиса, помогая удерживать влагу.

В зелени высокое содержание серы, что помогает бороться с шелушением.

Жирная рыба

Жирная сорта рыбы, такие как лосось, форель и тунец, богаты кислотами омега-3, которые помогают эпидермису удерживать влагу и блокировать любые раздражители.

Эти виды рыбы содержат витамин Е, который может бороться с воспалением кожи, вызванный ультрафиолетовыми лучами.

Темный шоколад

Какао, основной ингредиент темного шоколада, имеет ряд преимуществ.

Во-первых, он богат антиоксидантами и, как считается, способствует более свободному притоку крови к нашей коже.

Он также полезен для придания ей более гладкой текстуры и улучшения увлажнения, а флавоноиды в шоколаде помогают защитить кожный покров от ультрафиолетовых лучей.

Стремитесь потреблять шоколад с процентным содержанием какао не менее 70%, чтобы получить максимальную пользу от этого продукта.