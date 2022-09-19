Мнение: Последнее слово Алексея Горинова

Тот муниципальный “депутат”, которому дали 7 лет “за фейки”. Сказал на апелляции (которую, естественно, отклонили). Для всех скотов – радость: как бы доказывает, что честным человеком быть плохо (“накажут”), а они, являясь скотами, правильно делают и самые умные.

“Последнее слово Алексея Горинова на апелляции по делу о «фейках»:

«Семь лет лишения свободы — много это или мало?

Солнечное излучение достигает Земли за восемь минут. Волновой фронт от направленного в небо луча прожектора достигнет ближайшей к Солнцу звезды за четыре с лишним года, — пройдет почти две трети моего срока. До ближайший к нам звездной системы — галактики Андромеда — свет доберется примерно за два миллиона лет.

Невообразимо много? Но вспомните, скольких человек коснулась война в Украине, отняв у каждого годы мирной, нормальной жизни, — а у кого-то вообще жизнь! — и умножьте

Почувствуйте, поймите космический масштаб событий, о которых идет здесь речь. Такой же масштаб ответственности, лежащей на каждом, — включая меня.

И самое малое, что я могу — называть вещи своими именами.

Хватит ли мне семи лет — с учетом прожитого — чтобы перевоспитаться из пацифиста в «ястреба»? Чтобы признать проводимую специальную военную операцию не военным конфликтом, войной, а миротворческой акцией, несущей людям мир? Чтобы научиться отрицать гибель гражданского населения, включая детей, в ходе этой «операции»? Чтобы призывать не к прекращению военных действий, а к их продолжению? Посмотрим…

Посмотрим также, хватит ли этих семи лет политическому руководству России, чтобы осознать, к какой внешнеполитической, экономической и морально-нравственной катастрофе оно привело нашу страну.

Невиданные со времен Второй мировой войны разрушения в европейской стране. Многие десятки тысяч погибших и раненых с обеих сторон. Миллионы беженцев. При этом нам ежедневно и ежечасно внушают, что эта война — ради мира. Приучают к тому, что убивать друг друга — это правильно и нормально.

В одном блоке теленовостей нам восторженно показывают смертоносную стрельбу снарядами и ракетами, каждый выстрел которыми стоит миллион рублей! Потом — доставку гуманитарной помощи выжившим на «освобожденные» от них же территории. А после этого предлагают скинуться на очередную дорогостоящую операцию больному ребенку.

Нет! Это ненормально.

Это может казаться нормальным только в перевернутой картине мира, которая сложилась в голове одного — или в головах у нескольких — человек, обладающих абсолютной властью, всеми ее рычагами, и отделивших себя от гражданского общества, от народа.

Я хочу признать свою вину.

Вину перед многострадальным народом Украины. Перед всем мировым сообществом. Вину в том, что я, как гражданин своей страны, ничего не смог сделать, никак не смог предотвратить длящееся безумие. Прошу простить и за то, что, по-видимому, уже ничего не смогу сделать для его прекращения.

Я говорю это и от имени моих подавленных страхом репрессий соотечественников, от которых получаю множество писем в свою поддержку.

Сейчас на ведущих экономически развитых странах, на их правительствах лежит ответственность за мир на Земле, за жизнь и технологический прогресс без войн. Россия уже принесла в ХХ веке неисчислимые жертвы в Гражданской войне, в безумии коллективизации и Большого террора, в двух мировых и во многих локальных войнах — но пока что так и не прошла тест на свою долю ответственности.

Осознавая неправомерность своих деяний, власти перекладывают на суды часть бремени ответственности за эти деяния, судорожно распихивая по тюрьмам и лагерям граждан — за слово, за выражение своего мнения, за убеждения. Сама возможность в XXI веке возбуждения уголовных дел, подобных моему, возможность сегодняшнего судебного следствия — позор для нашей страны. Все это уже было в ее истории.

Исходя из уроков нашего общего прошлого, виду неизбежно грядущего будущего России — я уже оправдан» (АЛЕКСЕЙ ГОРИНОВ)

Кто всё проспал – напомню: в марте с.г. Горинов на заседании Красносельского районного совета мундепов при обсуждении сказал, что, на его взгляд, не стоит проводить “праздник детского рисунка”, поскольку на Украине идет война и гибнут люди, в том числе и дети. Кто-то донёс – 7 лет.

Алексею Горинову 61 год (то есть, спасибо Путину, еще не пенсионер).