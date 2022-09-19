Мнение: США и Британия препятствуют миру на Украине

США и Британия препятствуют миру на Украине

Если бы не США и Великобритания, конфликт на Украине завершился бы уже в апреле, заявил американский комик Ли Кэмп в шоу для MPN. По его словам, именно Вашингтон и Лондон остановили процесс мирного урегулирования.

Вышел отчет, который показывает, что Россия и Украина разработали мирное соглашение и готовы закончить конфликт. Слава Богу! Что? Ой, извините, в отчете говорится, что они разработали мирное соглашение еще в апреле, но США и Великобритания вмешались и остановили процесс. Какого…?

Да, они хотели прекратить конфликт еще четыре месяца назад. Они собирались положить конец убийствам и ужасам, ведь именно это символизируют всякие там голуби и так далее, разве нет? Украина хочет окончания конфликта. Предположительно, Россия хочет окончания конфликта. Предположительно, США и НАТО хотят окончания конфликта. "Предположительно" — то же самое, что и "вроде бы", люди говорят так, когда пытаются казаться умными, но при этом, предположительно, им вообще плевать, кому там что кажется. Я сам правильно слово употребил? Нет?

Давайте сделаем шаг назад и подумаем об этом. Забудем, что США и НАТО помогли развязать конфликт на Украине, нарушив данное России слово не расширять НАТО. Забудем, что в 2014 году США организовали на Украине государственный переворот. Забудем, что многие высокопоставленные американские чиновники, признали, что идет опосредованный конфликт между США, НАТО и Россией, включая бывшего главу ЦРУ Леона Панетту.

Забудем последние несколько выступлений Дэйва Шапелла, но не потому, что они как-то связаны со всем этим, а потому, что… Боже милостивый! Вот никак не возьму в толк. Даже если вы ненавидите трансгендеров, даже если вам плевать на угнетенных и тех, кому трудно живется в нашем обществе, даже если вы действительно терпеть их не можете, почему, ради всего святого, вы постоянно жалуетесь на то, что они просят нормального к себе отношения? На этой планете, что ли, мало дерьма, на которое можно жаловаться? Тяжелые условия у работников в Бангладеш, секс-торговцы в США, незаконный китобойный промысел в Тихом океане, расизм, апартеид, засуха и сотрудники прокатных компаний, которые ведут себя так, будто это моя вина в том, что в машине, которую я собираюсь арендовать, воняет табачным дымом. Я-то здесь при чем?

Хипстерские комиссионки, которые дают не больше доллара за любую вещь, какую бы ты им не принес, кроме исключительно раритетных. Столько причин для злости, но нет, будем бесконечно говорить о том, что человек, родившийся мужчиной, стал называть себя Одри. Вот и все, будем говорить только об этом. Какого черта?

Прошу прощения, вернемся к Украине. Забудем, что Байден с Конгрессом выделили многомиллиардную помощь и оружие армии, которая как минимум частично состоит из нацистов. Нацистов, которые плохо скрывают, что они нацисты. Но не переживайте, Украина решила проблему нацистов, просто изменив логотип. Прямо как Uncle Ben’s Rice сменил спорное имя бренда на ThatGuy Ben’s Rice и сказал, что на этикетках изображен просто какой-то чувак по имени Бен, который хорошо готовит и не имеет отношения ни к расистской истории Америки, ни к плантациям, ни к чему бы то ни было еще. Что, простите? Бен?

И забудем, что даже рупоры американской пропаганды CBS и CNN признали, что только 30% оружия стоимостью в миллиарды долларов попадает непосредственно на украинскую передовую. Остальное украли и продали на черном рынке террористам и людям, которые любят использовать гранатометы в качестве подставок. Ну, знаете, у которых и так все есть.

Забудем, что правительство США признало, что лжет о том, что происходит на Украине, потому что это, по их мнению, оправдано в условиях информационной войны.

Забудем, что финансируемый США комитет в составе украинского правительства клеймит всех, кто сообщает правду о конфликте, “информационным террористом” и призывает привлекать к ответственности за военные преступления. Среди них конгрессмен США Рэнд Пол и фронтмен PinkFloyd Роджер Уотерс. Ну да, а Пол Маккартни – русский убийца.

Забудем, что санкции против России дали обратный эффект и разрушают жизни простых американцев. Забудем документально подтвержденный факт, что США и Запад годами планировали разграбление Украины. Давайте забудем все это – а забыть придется многое. Как Джо Байден в худший день, когда не выпил свой коктейль из лекарств и не получил нужную дозу формальдегида, который ему заливают в уши, чтобы заполнить пустоты в мозгу, и приказал нанести ракетный удар по какому-то вымышленному Кузджакистану. Никто не знает, куда они в итоге прилетели.

Даже если все это забыть, даже если вы все еще размахиваете украинским флагом и отказываетесь воспринимать перечисленные мной факты и, заткнув уши, приговариваете "на-на-на-на", то воспримите информацию о том, что США с союзниками еще в апреле фактически разорвали мирное соглашение, не дав ему продвинуться?

Именно так. Еще в апреле Россия и Украина предварительно договорились о мирном соглашении, которое могло бы положить конец всем этим бессмысленным убийствам. Одно из условий гласило, что Россия должна отойти на позиции, предшествовавшие конфликту, в обмен на обещание Украины отказаться от планов по вступлению в НАТО с гарантиями безопасности от ряда стран. Ух ты, звучит невероятно. Это могло бы положить конец огромному количеству страданий, сохранить огромное количество жизней и денег и остановить бесчисленные разрушения. Ну да, звучит неплохо, но делать мы так не будем.

Главный фактор неуспеха переговоров заключается в том, что процесс урегулирования подвергся давлению со стороны Запада. Согласно интернет-изданию "Украинская правда", в ходе визита в Киев 9 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал украинского президента Зеленского прекратить переговоры с Россией. Он сказал, что даже в случае готовности Украины подписать какие-то соглашения о гарантиях с Путиным, ее западные покровители на такое не согласны. И новость не фейковая — Джонсон это подтвердил в разговоре с французским президентом Макроном. Даже если Украина и Россия были готовы прекратить конфликт, клоун Борис Джонсон дал им понять, что Запад останавливать кровопролитие не хочет. Конечно, не будь Зеленский столь откровенной марионеткой, он ответил бы так: "Ты кто вообще такой? Это на нашей земле идет конфликт, это мы рискуем жизнями, это наши семьи бродят по улицам со всеми пожитками и собаками на плечах. Кто ты, черт тебя дери, такой? Ты — фрик со стремной прической, который только что профукал кресло премьер-министра и войдешь в историю как косоглазый бабуин".

Но, разумеется, Зеленский так не поступил. Он сказал: "А, вы хотите продолжения этого ужасного бессмысленного конфликта? Ладно, скажу России продолжать бомбить, а нацистам – продолжать стрелять. Спасибо за совет, господин бабуин!"

Еще раз: этот конфликт мог завершиться, если бы не США и Великобритания. Не забудьте рассказать друзьям!

На этом всё. Оставляйте комментарии под видео и дайте знать, если вдруг считаете классным то, что США продолжают этот конфликт. А если хотите, чтобы наши выпуски продолжались, делайте репост и распространяйте информацию. Наша передача совершенно независимая. Боритесь!

https://inosmi.ru/20220919/anglosaksy-256184344.html – цинк

Капитан Очевидность на связи.

Совершенно очевидно, что США и Британия сознательно форсировали войну на Украину и совсем не для того, чтобы ее сразу прекратить. До некоторых это только осенью стало доходить.

Для США окончание боевых действий на Украине в текущих реалиях это еще один шаг по пути утраты мировой гегемонии, поэтому они будут поддерживать войну столько, сколько смогут.

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