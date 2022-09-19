 

Ученые рассказали о пользе заменителей соли

19.09.2022, 22:52, Разное
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В зарубежном научном журнале Heart международная группа экспертов опубликовала результаты своей исследовательской работы на тему изучения пользы от заменителей соли. Оказывается, эти добавки полезны для здоровья.

В процессе исследования специалисты проанализировали результаты более 20 клинических испытаний заменителей соли. Различные составы содержали от 33 до 75% натрия хлорида и от 25 до 65% калия.

Ученые рассказали, что заменители соли снижают артериальное давление, поэтому несут пользу для организма человека. Употребление этой добавки уменьшает риск развития инсульта, сердечного приступа и ранней смерти от других патологий сердечно-сосудистой системы.


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