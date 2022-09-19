Представлен пластик, который может превращаться в клей

Ученые из Университета Турку в Финляндии рассказали, что им удалось получить новый тип пластмассы. Особенность в том, что состав разлагается после утилизации, превращается в клей и даже может самостоятельно восстанавливаться в результате получения повреждений.

Прочность пластика объясняется наличием ковалентных связей, что и позволяет ему так долго существовать в окружающей среде в качестве мусора. Данное свойство пластмасс постарались изменить и создали абсолютно новый материал, основанный на нековалетных связях.

Такая химическая структура сделала материал необычайно гибким. Если содержание воды в его составе низкое, пластик гнется, растягивается и деформируется, а если высокое – превращается в отличный клей.