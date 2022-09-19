 

В Москве открылись мобильные пункты вакцинации от гриппа

19.09.2022, 22:35, Разное
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Мобильные пункты открылись у некоторых станций метро, МЦК и железнодорожных платформ. В этом году москвичи смогут сделать прививку от гриппа в центре столицы – в ГУМе, рассказала Ракова.

Заммэра отметила, что в ближайшее время откроется онлайн-запись на вакцинацию в поликлиниках. Москвичи могут выбрать подходящий слот.

“Подчеркну, на выработку иммунитета после вакцинации уходит примерно две недели, поэтому нужно успеть привиться не в пик сезона гриппа, а заранее”, – добавила Ракова.

Вакцинацию в ГУМе можно пройти ежедневно с 10:00 до 21:00. Мобильные пункты также работают каждый день: с 08:00 до 20:00 по будням, с 09:00 до 18:00 в субботу и с 09:00 до 16:00 в воскресенье. В поликлиниках – по графику их работы.

Совершеннолетние москвичи могут сделать прививку в ГУМе, мобильных пунктах и поликлиниках вне зависимости от места регистрации. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС (при наличии). Процедура занимает не более 15 минут.

Узнать время, место работы прививочных пунктов и другую информацию можно на сайте столичного Департамента здравоохранения.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о серьезном подъеме заболеваемости гриппом осенью. Она призвала россиян сделать прививку.


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