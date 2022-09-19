В Москве заметили редчайших серых цапель

В российской

столице расположено большое количество природных парков с богатой флорой и

фауной. Лесными обитателям Москвы являются не только белочки и небольшие

птички. Прогуливаясь по зеленым зонам, жители и гости города могут встретить

даже краснокнижных животных. Их учетом и фиксацией занимаются специалисты

Мосприроды.

Особенно ценно

для них наткнуться на представителей фауны, которые в столице встречаются

крайне редко и даже занесены в Красную книгу Москвы. К примеру, недавно

сотрудникам ведомства удалось зафиксировать перелетных серых цапель.

Птиц заметили сразу в четырех природных парках города: в заказниках

“Зеленоградский” и “Долгие пруды”, а также в Битцевском

лесу и Серебряном бору. Примечательно, что серая цапля практически не

встречается в Москве, поэтому в Красной книге столицы она обозначена под

нулевой категорией редкости.

Долгое время

ученые полагали, что птицы просто исчезла из города. Зимовать они отправляются

в страны Африки. Перелет начинаются в октябре. Дальние расстояния серые цапли

преодолевают на большой высоте в ночное время суток.

Остановки для

отдыха серые цапли делают лишь по утрам, однако могут остаться зимовать в

средней полосе. Рацион питания у краснокнижных птиц довольно богатый. В

основном они питаются рыбой, однако не откажутся и от крупных насекомых или

грызунов. В качестве лакомства могут выбрать лягушек и даже змей.

К слову, с

наступлением зимнего сезона оставшиеся в Москве животные начнут испытывать

серьезные проблемы с пищей. Самостоятельно добыть еду птичкам и белочкам станет

практически невозможно. И в этом случае им на помощь придут неравнодушные

граждане.

Как ранее

сообщали “Дни.ру”, в российской столице проводится акция

“Листопад добрых дел”. Запущенный в начале сентября экологический

проект продлится до конца октября. Организатором выступает Мосприрода.

В рамках акции

москвичи могут смастерить кормушки для зимующих грызунов и птиц, а также заготовить

корма. Кроме того, помочь природе родного города можно, приняв участие в

уборках парков.