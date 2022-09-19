 

В Москве заметили редчайших серых цапель

19.09.2022, 22:35, Разное
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В российской
столице расположено большое количество природных парков с богатой флорой и
фауной. Лесными обитателям Москвы являются не только белочки и небольшие
птички. Прогуливаясь по зеленым зонам, жители и гости города могут встретить
даже краснокнижных животных. Их учетом и фиксацией занимаются специалисты
Мосприроды.

Особенно ценно
для них наткнуться на представителей фауны, которые в столице встречаются
крайне редко и даже занесены в Красную книгу Москвы. К примеру, недавно
сотрудникам ведомства удалось зафиксировать перелетных серых цапель.

Птиц заметили сразу в четырех природных парках города: в заказниках
“Зеленоградский” и “Долгие пруды”, а также в Битцевском
лесу и Серебряном бору. Примечательно, что серая цапля практически не
встречается в Москве, поэтому в Красной книге столицы она обозначена под
нулевой категорией редкости.

Долгое время
ученые полагали, что птицы просто исчезла из города. Зимовать они отправляются
в страны Африки. Перелет начинаются в октябре. Дальние расстояния серые цапли
преодолевают на большой высоте в ночное время суток.

Остановки для
отдыха серые цапли делают лишь по утрам, однако могут остаться зимовать в
средней полосе. Рацион питания у краснокнижных птиц довольно богатый. В
основном они питаются рыбой, однако не откажутся и от крупных насекомых или
грызунов. В качестве лакомства могут выбрать лягушек и даже змей.

К слову, с
наступлением зимнего сезона оставшиеся в Москве животные начнут испытывать
серьезные проблемы с пищей. Самостоятельно добыть еду птичкам и белочкам станет
практически невозможно. И в этом случае им на помощь придут неравнодушные
граждане.

Как ранее
сообщали “Дни.ру”, в российской столице проводится акция
“Листопад добрых дел”. Запущенный в начале сентября экологический
проект продлится до конца октября. Организатором выступает Мосприрода.

В рамках акции
москвичи могут смастерить кормушки для зимующих грызунов и птиц, а также заготовить
корма. Кроме того, помочь природе родного города можно, приняв участие в
уборках парков.


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