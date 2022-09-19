В моду возвращается брондирование: тенденции и секреты самого простого в уходе трендового окрашивания осени

Платиновый, ледяной, оранжевый блонд, глубокий черный цвет волос, мягкое мелирование – все это популярные тенденции окрашивания осенью/зимой 2022-2023 года, которые становятся все более разнообразными.

В конце концов, новый оттенок прядей является самым простым способом придать нашим волосам привлекательный и свежий вид. Осенью в моде снова брондирование. Этот метод окрашивания позволяет получить просто превосходный бронзовый цвет, который не требует слишком сложного ухода, но при этом привлекает к себе внимание. Вот несколько особенностей такого окрашивания.

Что такое брондирование

Без сомнения, светлые волосы всегда привлекают к себе внимание, а цвет карамельный блонд на протяжении длительного времени остается одной из самых популярных тенденций окрашивания волос.

Различные коричневые и светлые тона комбинируются для достижения красивого и эффектного результата.

Выбор цветовых комбинаций практически безграничный, что делает брондирование просто идеально подходящим для совершенно любого оттенка кожи.

Преимущества брондирования

Будь то блондинки, которые хотят стать темнее или же брюнетки, желающие получить более светлые локоны, бронзовый оттенок работает абсолютно всегда. В результате получается естественный и освежающий внешний вид.

Кроме того, за таким цветом волос достаточно просто ухаживать, именно поэтому, не нужно беспокоиться относительно проведения регулярного повторного окрашивания.

Особенности брондирования

Если хочется легкого изменения внешности, то такое окрашивание станет идеальным решением. В отличие от классического омбре, градиент между оттенками получается намного плавнее и мягче, что обеспечивает максимально естественный и привлекательный вид.

В итоге получается тонкая смесь темных и светлых прядей, которые мягко проходят от корней до кончиков. В зависимости от желаемого эффекта можно использовать больше темных или светлых бликов.

Бронзовый балаяж

При бронзовом балаяже переходы настолько тонкие, что они плавно перетекают друг в друга. Чем больше разных нюансов используется, тем плавнее цветовой градиент и тем более интересный результат получится.

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Именно поэтому неудивительно, что многие знаменитости являются большими поклонниками такого тренда.

Чтобы бронзовый оттенок волос засиял во всей своей красе, стоит доверить окрашивание профессионалам. Для достижения наилучших результатов нужно проконсультироваться со стилистом, чтобы подобрать тот цвет волос, который лучше всего подойдет под тон кожи.

Для какой стрижки подойдет такое окрашивание?

Брондирование отлично смотрится как на длинных волосах, так и на прядях средней длины и коротких прическах.

Отличным решением станет боб, который может быть как французским, так и итальянским или даже микро-боб. Это отличный способ придать коротким волосам более свежий и современный вид.

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Карамельный блонд

В этом году в моде мягкие карамельные или медовые тона, которые помогают создать стильный и элегантный внешний вид. Игра тонов между коричневыми и светлыми обеспечивает большую динамику и делает пряди более живыми и объемными.

Передние пряди прекрасно обрамляют лицо, создавая максимально мягкую отделку.

Брондирование на вьющиеся волосы

Благодаря плавному переходу тонов бронзовый цвет волос просто отлично подходит для того, чтобы подчеркнуть кудри.

Можно выбрать более светлые или темные тона, чтобы получить отличный и стильный вид. Это поможет подчеркнуть естественную красоту волос, сделать их более живыми и придать прядям определенную динамику.

Кудри с красивыми бронзовыми переливами выглядят просто восхитительно и очень стильно.