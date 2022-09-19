 

Лидер Imagine Dragons Дэн Рейнольдс разводится с женой после 10 лет брака

19.09.2022, 22:05, Разное
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Накануне 35-летний фронтмен Imagine Dragons сообщил печальную, но ожидаемую для поклонников новость — они с супругой Айей Фолькман разводятся после более, чем 10-ти лет совместной жизни. За эти годы у пары родилось четверо детей, — 10-летняя Эрроу, 5-летние близняшки Джиа и Коко и 2-летний сын Валентайн — но, увы, брак это не спасло.

С грустью сообщаю, что после многих прекрасных лет совместной жизни мы с Айей расстались, – написал Рейнольдс в своих социальных сетях, – Быть отличными родителями — наш приоритет номер один. Спасибо вам за то, что поддерживали нас любовью и заботой все эти годы.

Отметим, что к разводу Дэна и Айи дело шло довольно давно. В начале 2018-го они уже расходились, однако сошлись в том же году — пара появилась на красной ковровой дорожке и даже вместе написала песню “Bad Liar”. Несмотря на разлад в отношениях, в 2019 году у них родился четвертый ребенок и первый мальчик в семье. Напомним, что супруги связали себя узами брака 5 марта 2011 года. 

Группу Imagine Dragons Дэн Рейнольдс основал в 2008 году, когда жил в Юте и учился в Университете Бригама Янга. Поп-рокеры знакомы широкой публике мега-хитами “Believer”, “Thunder”, “Warriors” и другими.

Дети Дэна Рейнольдса


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