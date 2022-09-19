Принц Джордж и принцесса Шарлотта пойдут за гробом на похоронах Елизаветы II

Все больше деталей просачивается в СМИ относительно похорон королевы Елизаветы II. Так, в сети появилась “расстановка” членов королевской семьи в траурной процессии. Порядок определяли не столько по старшинству, сколько по ступеньке в новой иерархии: первыми за гробом будут следовать новоиспеченный король и старший сын королевы король Карл III и королева-консорт Камилла, далее пойдут принцесса Анна и ее муж, сэр Тимоти Лоуренс. Следом за братом и сестрой будет идти принц Эндрю и принц Эдвард с женой, графиней Софи.

После детей покойной королевы в процессии заявлены наследник престола принц Уильям и принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, а также принц Гарри и Меган Маркл. А между ними будут идти старшие дети Кейт и Уильяма – принц Джордж и принцесса Шарлотта. Многие были удивлены такому решению – как сообщили СМИ источники, родители долго не могли решить, стоит ли детям принимать участие в этом мероприятии, однако, судя по всему, решили взять детей с собой. Как отметил источник, это было “коллективное решение”.

Согласно инсайдерской информации, 9-летний Джордж и 7-летняя Шарлотта, которые за несколько дней до смерти прабабушки пошли в новую школу, будут идти за гробом королевы в Вестминстерском аббатстве, но в пешей процессии участвовать не будут – в аббатство детей привезут на машине.

Напомним, для детей Уильяма и Кейт это будет не первое подобное мероприятие – весной прошлого года они приняли участие в похоронах своего прадеда, принца Филиппа.