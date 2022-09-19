 

Мнение: Наступление ВСУ на поселок Правдино

19.09.2022, 21:58, Разное
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Видео боев за поселок Правдино (Николаевское направление), где две ротно-тактические группы 28-й омбр ВСУ наступали на позиции 56-го полка ВДВ ВС РФ.

Аннотация:

56 полк ВДВ во взаимодействии с 8 арт полком, дали отпор, не пропустив противника!
Н.п. Правдино 16.09 наступали две ртгр, 4 и 5 рота 28 омбр из н.п. Прибугское (кнп рот в школе)
Вошедший противник был блокирован и уничтожался внутри населëнника. Оставив подбитую и целую технику, 200-х и своего командира (кв) тоже 200-го, они стянулись к северу поселка. Куча 300-х и целых пленных – всё досталось нам. Тер. оборона наступала с рубежа н.п. Стеновая Долина- Луч в направлении н.п. Солдатского, безуспешно. Отступили.

На следующий день в 6 утра была попытка прорваться к остаткам блокированной пехоте ВСУ в н.п. Правдино на 3-х Хаммерах, один подорвался на мине на северной окраине, два развернулись и под артой стали уезжать обратно на север. Во второй Хаммер прилетело из БМД-4, а третьему удалось уехать.

https://t.me/rsotmdivision/1127 – цинк

Источник: Colonel Cassad


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