Мнение: Наступление ВСУ на поселок Правдино

Видео боев за поселок Правдино (Николаевское направление), где две ротно-тактические группы 28-й омбр ВСУ наступали на позиции 56-го полка ВДВ ВС РФ.

Аннотация:

56 полк ВДВ во взаимодействии с 8 арт полком, дали отпор, не пропустив противника!

Н.п. Правдино 16.09 наступали две ртгр, 4 и 5 рота 28 омбр из н.п. Прибугское (кнп рот в школе)

Вошедший противник был блокирован и уничтожался внутри населëнника. Оставив подбитую и целую технику, 200-х и своего командира (кв) тоже 200-го, они стянулись к северу поселка. Куча 300-х и целых пленных – всё досталось нам. Тер. оборона наступала с рубежа н.п. Стеновая Долина- Луч в направлении н.п. Солдатского, безуспешно. Отступили.

На следующий день в 6 утра была попытка прорваться к остаткам блокированной пехоте ВСУ в н.п. Правдино на 3-х Хаммерах, один подорвался на мине на северной окраине, два развернулись и под артой стали уезжать обратно на север. Во второй Хаммер прилетело из БМД-4, а третьему удалось уехать.

https://t.me/rsotmdivision/1127 – цинк

—