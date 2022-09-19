Ученые рассказали о вреде сладких газированных напитков

В результате нового исследования эксперты из Университета Южной Санта-Катарины пришли к выводу, что сладкая газировка негативно сказывается на работе мозга лабораторных мышей, поэтому людям также не следует злоупотреблять ею.

В процессе экспериментов грызунов разделили на группы по возрастному признаку, а затем провели тесты на определение когнитивных и поведенческих способностей. После этого мышей поили сладкой газированной водой на протяжении 57 дней и снова провели соответствующие тесты. Через десять суток животных перевели на нормальный режим питания.

В результате стало известно, что после длительного употребления газировки мыши стали демонстрировать худшие когнитивные способности. Они медленнее проходили лабиринты из-за нарушения работы гиппокампа и фронтальной коры головного мозга.