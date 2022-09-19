Грозила пальчиком: стали известны странные слова Пугачевой у гроба Горбачева

20 декабря 1991 года Михаил Горбачев подписал указ о присвоении Алле Пугачевой звания “Народной артистки СССР” с формулировкой ” За большие заслуги в развитии советского эстрадного и сценического искусства”. 25 декабря президент СССР объявит о прекращении своей деятельности и сложит с себя полномочия Верховного главнокомандующего. Через день будет принята декларацию о прекращении существования СССР и его институтов власти.

Алла Пугачева историю знает хорошо, поэтому не проститься с Михаилом Горбачевым в Колонном зале Доме Союзов, где в разное время проходили гражданские панихиды по многим политикам, артистка не могла.

Она долго стояла у дорогого гроба, что-то говорила и трясла указательным пальцем. Очевидцы терялись в догадках – то ли Алла Борисовна отчитывала Михаила Горбачева, то ли что-то приказывала, то ли совершала какой-то магический обряд.

“Давно я так не рыдала. Ушла ЭПОХА в которой мы обрели свободу, перестали быть “Империей Зла” для всего Мира и исчез страх за будущее своих детей”, – напишет Пугачева после церемонии у себя на странице в социальной сети.

Теперь же стали известны и слова, которые она произнесла у гроба Горбачева – “Ну, что. Михаил Сергеевич, отвоевался?” Эту фразу со ссылкой на стоявшую в это время в почетном карауле сотрудницу Горбачев-фонда цитирует на своей странице в соцсетях знаменитый фотограф Юрий Феклистов. Он знал Михаила Сергеевича лично, много снимал его семью на протяжении десятилетий и присутствовал на церемонии прощания, поэтому в правдивости приведенных слов сомневаться не приходится.